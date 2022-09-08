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Бизнес ,  
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Sony Music объявила об окончательном уходе из России

Права на треки российских музыкантов сохранятся за получившим независимость местным подразделением компании, а вот треки зарубежных исполнителей, в числе которых Элвис Пресли и Майкл Джексон, из легального доступа должны пропасть
Фото: Nils Petter Nilsson / Getty Images
Фото: Nils Petter Nilsson / Getty Images

Sony Music объявила об окончательном уходе из России, что означает исчезновение музыки этого лейбла из плейлистов стриминговых сервисов. О решении компании пишет Billboard.

Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдет местной управляющей компании, которую возглавляет экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Она будет полностью независимой от Sony Music структурой и будет представлять только местных музыкантов. Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, поэтому их композиции должны будут убрать из российских стриминговых сервисов. Sony Music уже обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить все релизы международных исполнителей, распространяемых компанией.

В марте Sony Music Group приостановила работу в России, из-за чего российским пользователям стали недоступны новые релизы. Однако релизы, выходившие до приостановки работы компании в стране, оставались доступны.

Sony Music прекратит работу в России
Бизнес
Фото:SonyMusicRussia / Facebook

Billboard отметил, что Sony Music — первая крупная звукозаписывающая компания, которая окончательно ушла из России.

Среди музыки иностранных исполнителей, права на которую принадлежат Sony Music, есть песни Элвиса Пресли, Бейонсе, Бритни Спирс, Майкла Джексона, Селин Дион, Адель.

Ранее решение об уходе из России приняла звукозаписывающая компания Universal Music Group. Кроме того, работу в России приостановила Sony Interactive Entertainment, дочерняя компания корпорации Sony, ответственная за игровой сегмент.

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