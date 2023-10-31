Стоимость Twitter упала вдвое за год после покупки Маском — до $19 млрд

Из-за решений Илона Маска соцсеть Twitter покинули многие рекламодатели, однако заменить их введением платной подписки не получилось, ее оформили менее 1% пользователей. За год с продажи платформа подешевела более чем наполовину

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Социальная сеть X (ранее Twitter) оценивается в $19 млрд, следует из внутренней документации, изученной Financial Times, Bloomberg и Fortune. Это более чем в два раза меньше цены, за которую платформу приобрел год назад бизнесмен Илон Маск — $44 млрд.

По сведениям изданий, сотрудникам предложили акции с ограниченным доступом по цене $45 за штуку. Маск во время покупки заплатил $54,20 за акцию.

Значительная часть рекламодателей после прихода Маска массово покинули X. Бизнесмен ради экономии уволил 80% сотрудников соцсети — их число сократилось до 1,5 тыс., однако в июле отмечал, что у компании «по-прежнему отрицательный денежный поток».

Маск запланировал перейти от рекламы к платным подпискам на платформе, однако, под подсчетам Bloomberg, оформили ежемесячный платеж менее 1% от числа всех пользователей, что эквивалентно менее 120 млн ежегодно.

Летом Маск не исключил, что Twitter может «потерпеть неудачу, как многие и предсказывали». «Печальная правда заключается в том, что сейчас нет великих «социальных сетей», — добавил он. Маск пообещал приложить все усилия, чтобы «была хотя бы одна».

Бизнесмен говорил о планах создать на платформе X «суперприложение». К концу октября в приложении появилась ранняя версия функции аудио- и видеозвонков. По сведениям Bloomberg, в будущем социальная сеть станет конкурентом видеохостингу YouTube и соцсетью для делового общения LinkedIn.