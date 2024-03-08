Эдгард Запашный рассказал об избытке цирковых артистов

В России увеличился интерес к профессии циркового артиста, заявил РБК директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, этому способствует развитая система подготовки кадров и растущие зарплаты

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Благодаря развитой системой подготовки кадров и большому количеству работающих в регионах цирковых студий дефицита кадров в цирковой отрасли не наблюдается вопреки всеобщему тренду. Об этом в беседе с РБК рассказал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Найти готовых специалистов в цирк можно «даже на любительских цирковых фестивалях где-нибудь в Туле или в Перми», рассказывает Запашный. Контракты с ними заключает в том числе и Большой Московский цирк. А конкурс в единственное в России цирковое училище им. М. Н. Румянцева составляет в среднем семь человек на место. «Это серьезная конкуренция, которая гарантирует качество», — считает Запашный.

Такой интерес к профессии циркового артиста глава Большого Московского цирка связывает в том числе со сложившейся спецификой образования: в России существует культура отдавать детей и подростков в спортивные секции. При этом многие родители выбирают для внешкольной подготовки именно цирковые студии, где ребенка можно обучить сразу нескольким жанрам, в том числе театру, гимнастике и акробатике. «Родители используют цирковые студии как базу для физической подготовки ребенка, даже не планируя, что он станет профессиональным артистом, — объясняет Запашный. — То же самое происходит, например, в художественной гимнастике. И уже сами дети, вырастая и добиваясь определенных успехов, принимают решение связать с этим жизнь».

Еще один фактор, влияющий на престиж профессии, — зарплаты, продолжает Запашный. За последние пять лет их уровень заметно вырос и сейчас заметно превышает средний показатель по стране. Так, по данным Росстата, средняя зарплата в России в 2023 году составляла 73,7 тыс. руб. При этом в Большом Московском цирке она еще в 2019 году достигала 86 тыс. руб., а в 2023-ем выросла до 127 тыс. руб.

В государственной компании Росгосцирк, объединяющей большую часть российских цирков (Большой Московский в нее не входит) также подтвердили РБК, что «ситуация с вакантными должностями в сфере циркового искусства достигает среднестатистических значений, характерных для отрасли культуры в целом». Кадровая потребность в основном касается рабочих по уходу за животными и ассистентов.

На нехватку специалистов в последний год активно жалуются представители многих отраслей, преимущественно — связанных с туризмом. О том, что кадровый дефицит остается острой проблемой для всего внутреннего туризма, рассказывала в том числе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Уровень зарплат в туристической отрасли — один из самых низких в стране, заявлял РБК президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все легально действующие в России игорные зоны) текущий дефицит кадров оценивают в 15%, а в ближайшие два года на фоне расширения отрасли он вырастет до 25%. Причем главным образом российским казино не хватает не только официантов и хостес, но и представителей столь специфичных профессий, как крупье, дилеров и аттендантов слот-залов.