Глава Cosmos Hotel Group заявил о низком уровне зарплат в туризме

Индустрии гостеприимства остро не хватает кадров: зарплаты в туризме ниже, чем у курьеров Ozon, заявил президент Cosmos Hotel Group. Чтобы отели не остались без работников, он призывает развивать образование и престиж профессии

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В индустрии отдыха в России остро стоит проблема кадрового голода: уровень зарплат в туризме — один из самых низких в стране. Об этом в интервью РБК заявил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Всего в индустрии гостеприимства в России занято около 1,5 млн человек. До 60% всех сотрудников отелей — линейный персонал, то есть работники, выполняющие базовые функции. «В среднем линейный персонал на стойке регистрации отеля получает порядка 37 тыс. руб. в месяц. Для сравнения — средняя зарплата доставщика Ozon или «Яндекс» — 100 тыс. руб.», — приводит пример Биба.

К 2030 году в России в рамках нацпроекта по туризму появится около 400 тыс. новых гостиничных номеров. В отрасли будут созданы новые рабочие места, но с учетом оттока кадров рабочих рук может не хватить, опасается президент Cosmos Hotel Group. «К сожалению, пока мы наблюдаем существенное увеличение оттока сотрудников из отрасли, но мы работаем над улучшением ситуации в этом направлении», — говорит Биба.

Для решения проблемы дефицита кадров Cosmos Hotel Group создала собственную корпоративную академию гостеприимства и готовит программу развития академии не только для своей сети, но и для рынка в целом, сотрудничает с вузами. «Мы ставим для себя серьезную социальную задачу — улучшить качество персонала в стране, который обслуживает гостиницы», — говорит Биба.

Впрочем, мотивация для работы в отелях может быть не только материальной, уверен президент Cosmos Hotel Group. По его словам, дополнительной мотивацией сотрудников может стать карьерный рост в сети и возможность работы в отелях в разных городах. «Человек может сегодня работать, например, на Алтае, завтра в Москве, в Петербурге, Улан-Удэ, Сочи, Мурманск», — рассказывает Биба.

Пока лишь около 26% занятых в отрасли имеют профильное образование, в то время как в международной практике профильное обучение проходит 100% персонала, говорит президент Cosmos Hotel Group. Несмотря на это, наличие высшего образования для сотрудников гостиниц необязательно, успокаивает Биба. «Мы всему научим, к каждому человеку у нас индивидуальный подход», — сказал он.

Ранее на кадровый голод жаловались и рестораторы. Ослабление рубля, которое привело к оттоку мигрантов из России, а также нехватка квалифицированных работников усугубили проблему нехватки персонала на ресторанном рынке Москвы, рассказывали в сентябре 2023 года опрошенные РБК участники рынка. Общепиту не хватает не только поваров, но и барменов, сотрудников клининга, рассказал РБК основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФриО) Сергей Миронов. Дефицит сотрудников составляет около 20–30% — по словам ресторатора, «такого вакуума не было никогда».

Cosmos Hotel Group — одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний в России, входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова (в портфеле компании — сотовый оператор МТС, девелопер Etalon Group, «Детский мир», Ozon, «Медси», агрохолдинг «Степь», лесопромышленная компания Segezha Group). В марте 2023 года Cosmos Hotel Group выкупила десять отелей норвежской Wenaas Hotel Russia в четырех городах России за €200 млн. По оценкам экспертов, эта сделка была крупнейшей в гостиничном сегменте за всю историю российского рынка коммерческой недвижимости. Девять из десяти отелей группы Wenaas в России работали под брендами Radisson Hotel Group — Park Inn и Radisson Blu. По условиям сделки покупатель провел ребрендинг отелей — теперь они носят название Cosmos.

На текущий момент доля Cosmos Hotel Group на гостиничном рынке России составляет около 10%. Группа управляет 40 отелями, ее номерной фонд насчитывает около 10 тыс. номеров, еще 20 объектов находятся в стадии строительства. К 2026 году Cosmos Hotel Group ставить перед собой цель занять 15-20% рынка по количеству номеров.