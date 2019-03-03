Экипаж МКС доложил о срабатывании сигнала тревоги из-за корабля SpaceX

Сигнал тревоги сработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС) после того, как к станции пристыковался космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция переговоров экипажа велась на сайте NASA.

Изначально предполагалась поломка системы генерации кислорода, однако после переговоров с коллегами из Москвы Центр управления полетами в Хьюстоне дал указание экипажу воспринимать сигнал тревоги как ложный. Специалисты пояснили, что сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Crew Dragon.

С успешной стыковкой новейшего корабля NASA поздравил «Роскосмос». Компанию Илона Маска SpaceX с успешным запуском поздравил президент США Дональд Трамп.

3 марта первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 компании SpaceX состыковался с МКС в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). Как уточнили в NASA, в этот момент МКС находилась над Новой Зеландией.

Dragon-2 был запущен с мыса Канаверал накануне, 2 марта. Его первый полет носил испытательный характер: вместо экипажа на нем отправили 180 кг грузов и манекен, который в честь героини фильма «Чужой» назвали​ Рипли.