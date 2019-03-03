Экипаж МКС доложил о срабатывании сигнала тревоги из-за корабля SpaceX

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,94 0,04 EUR Бирж. 74,88 -0,13 Brent 65,46 -0,98% USD Нал. 66,32 65,79 EUR Нал. 75,49 74,74 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1364 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 897,00 -16,10 IMOEX 2 478,01 -0,29% RTSI 1 187,35 -0,08% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 01 мар, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 01 мар, 12:37
Маск поблагодарил по-русски за поздравление со стыковкой Dragon с МКС Технологии и медиа, 18:14 Российский лыжник завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира Спорт, 18:09 Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали 11 человек Общество, 17:51 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 17:40 Экипаж МКС доложил о срабатывании сигнала тревоги из-за корабля SpaceX Технологии и медиа, 17:23 Адвокат Браудера опроверг возбуждение дела об убийстве Перепеличного Политика, 17:02 В футболе изменились правила штрафных, пенальти и замен Спорт, 16:58 Посольство России задало десятки вопросов британцам по «делу Скрипаля» Политика, 16:54 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 16:30 МВД опровергло слухи об увольнении полицейских за задержание Емельяненко Общество, 16:27 Руководство «дочки» Rusal ответило на сообщения об увольнении сотрудников Бизнес, 15:55 В Индии открыли завод для производства сотен тысяч автоматов Калашникова Политика, 15:51 Гол на последней минуте принес «Динамо» первую выездную победу в сезоне Спорт, 15:26 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:20
Технологии и медиа ,  
0 
Экипаж МКС доложил о срабатывании сигнала тревоги из-за корабля SpaceX

Сигнал тревоги сработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС) после того, как к станции пристыковался космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция переговоров экипажа велась на сайте NASA.

Изначально предполагалась поломка системы генерации кислорода, однако после переговоров с коллегами из Москвы Центр управления полетами в Хьюстоне дал указание экипажу воспринимать сигнал тревоги как ложный. Специалисты пояснили, что сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Crew Dragon.

С успешной стыковкой новейшего корабля NASA поздравил «Роскосмос». Компанию Илона Маска SpaceX с успешным запуском поздравил президент США Дональд Трамп.

3 марта первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 компании SpaceX состыковался с МКС в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). Как уточнили в NASA, в этот момент МКС находилась над Новой Зеландией.

Dragon-2 был запущен с мыса Канаверал накануне, 2 марта. Его первый полет носил испытательный характер: вместо экипажа на нем отправили 180 кг грузов и манекен, который в честь героини фильма «Чужой» назвали​ Рипли.

Теги: SpaceX Dragon, российский сегмент МКС
Материалы по теме
Трамп поздравил SpaceX с запуском к МКС новейшего корабля Dragon-2
Политика
SpaceX запустила ракету с первым лунным аппаратом Израиля
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter