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Новейший космический корабль SpaceX отстыковался от МКС

​Первый частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX после пятидневного совместного полета успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция ведется Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на YouTube.

Процедура расстыковки, которая проводится в автоматическом режиме, началась в 10:32 мск. После пятичасового автономного полета космический корабль будет сведен с орбиты. Затем в плотных слоях атмосферы раскроется парашют и Dragon-2 совершит приводнение в Атлантическом океане.

Политика
Трамп поздравил SpaceX с запуском к МКС новейшего корабля Dragon-2

Корабль Dragon-2 (Crew Dragon) пристыковался к МКС 3 марта. Этот полет носит испытательный характер: вместо экипажа на нем полетел манекен, который в честь героини фильма «Чужой» назвали​ Рипли. На манекене разместили датчики, которые помогут понять, безопасен ли для человека полет на Dragon-2. Также на корабле доставили на МКС 180 кг различных грузов.

Теги: Международная космическая станция, SpaceX, Dragon 2
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