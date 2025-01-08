Дуров заявил о независимости Telegram от политических циклов в США
Мессенджер Telegram остается не поддающимся цензуре и независимым от политической обстановке в США, заявил его основатель Павел Дуров.
«Я горжусь тем, что Telegram поддержал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасно. Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США», — подчеркнул он.
Таким образом он отреагировал на заявление основателя Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads) Марка Цукерберга о планах избавиться от фактчекеров, «значительно сократить цензуру» и увеличить количество рекомендуемого политического контента.
«Сегодня другие платформы заявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новых ценностей произойдет, когда политические ветры снова изменятся», — добавил Дуров.
Он считает, что о поддержке чего-либо говорить легко, «когда вы ничем не рискуете».
Программа сотрудничества Meta с фактчекерами была запущена в 2016 году на фоне обвинений в плохой модерации, которая облегчила вмешательство в президентские выборы в США, отмечает CNN. Компания cотрудничала с фактчекерами, сертифицированными Международной сетью проверки фактов, запущенной институтом Пойнтера. Контент, который фактчекеры пометили как ложный, получал соответствующую метку и понижался в выдаче.
Также заявление Дурова прозвучало незадолго до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которого входящие в Meta социальные сети в 2021 году заблокировали из-за нарушений политики соцсети.
Трамп обвинял Цукерберга в заговоре против него во время выборов в 2020 году и грозил «остатком жизни в тюрьме» в случае вмешательства в голосование в 2024-м. После того как они состоялись, республиканец поужинал в своей резиденции Мар-а-Лаго с главой Meta, писал Bloomberg. Как утверждал советник избранного президента Стивен Миллер, Цукерберг «очень ясно дал понять о своем желании быть сторонником и участником тех изменений, которые мы наблюдаем по всей Америке». В конце прошлого года Meta пожертвовала $1 млн инаугурационному фонду Трампа, чего не делала прежде.
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