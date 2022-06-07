Дудь подал иск к Минюсту

Юрий Дудь (признан СМИ-иноагентом) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Журналист Юрий Дудь (признан СМИ-иноагентом) подал административный иск к российскому Минюсту, свидетельствуют данные картотеки Лефортовского суда Москвы.

Как рассказали РБК в пресс-службе суда, журналист требует «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента».

Предварительное заседание назначено на 16 июня, указано в картотеке. РБК обратился за комментарием к Юрию Дудю.

Минюст внес Дудя в список СМИ-иноагентов в середине апреля. Вместе с ним в реестр СМИ-иноагентов тогда попали политолог Екатерина Шульман, карикатурист Сергей Ёлкин, основатель и шеф-редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов и другие.

В конце февраля директор «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении Дудя в реестр иноагентов. Она объяснила это наличием информации о его иностранном финансировании. До этого Дудь опубликовал антивоенный пост.