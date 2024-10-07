ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке на онлайн-сервисы

Атака произошла в ночь на 7 октября, работе медиахолдинга существенный урон нанесен не был, сообщили в компании. Часть сервисов по-прежнему не функционирует, на сайте ВГТРК не ведется эфир

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке», но существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был, сообщили в компании.

«Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет. Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — сказано в сообщении.

О том, что онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать из-за хакерской атаки, ранее сообщил источник «Газеты.Ru». По его словам, также не функционировали интернет и телефония.

Компания знала о проблеме как минимум к 6:00 мск, сейчас ведется работа над ее устранением, рассказал источник. По его словам, злоумышленники «стерли все с серверов, включая резервные копии», поэтому «восстановление займет много времени».

Сайт компании ВГТРК открывается, однако прогружается не целиком, убедился корреспондент РБК. В частности, на страницах не открываются изображения. При попытке подключиться к онлайн-эфиру, к примеру, телеканала «Россия-1» на сайте возникает ошибка 503 Service Unavailable. Эфир через платформу «Смотрим» (оттуда происходит переадресация на сайт «Витрины ТВ») идет в штатном режиме.

В медиахолдинг ВГТРК входят каналы «Россия-1», «Россия К», «Россия 24», «Россия РТР», «Карусель», радио «Маяк», «Вести FM», «Радио России», «Радио Культура», «Юность», а также портал «Вести.ru» и платформа «Смотрим».

В июне 2022 года сайты ВГТРК также подверглись хакерской атаке. Части пользователей демонстрировался «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы», частично был ограничен просмотр видео и потоковых трансляций», говорили в компании. Тогда злоумышленники не смогли получить доступ к серверам и контенту ресурсов, их работу восстановили менее чем за час.

Атакам хакеров после начала боевых действий на Украине подвергались ресурсы и других российских СМИ, в том числе РБК, «Известий», ТАСС и «Коммерсанта». Также хакеры атаковали сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзора, был взломан сайт Минстроя России.