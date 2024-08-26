Хакеры атаковали госсайты Франции после задержания Дурова

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Хакеры организовали DDoS-атаки на сайты нескольких государственных структур Франции из-за задержания основателя Telegram Павла Дурова, пишет Le Parisien.

DDoS-атаки направлены на нарушение работоспособности серверов. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.

Воздействию хакеров подверглись порталы государственных услуг, Агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM), Confédération Paysanne (сельскохозяйственный союз), ежедневной газеты Voix du Nord, са также истема онлайн-записи пациентов к врачам Doctolib.

Атаки осуществили «по сути пророссийскими группировками», такими как UserSec, RipperSec, Holy League и Cyber Army Now, рассказал газете специалист по кибербезопасности Клеман Доминго. По его словам, эти группировки хакеров взяли на себя ответственность и в ближайшее время следует ожидать усиление атак.

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