Сеул попросил Париж помочь с расследованием о дипфейках в Telegram

Полиция Сеула обратилась к французским властям за помощью в расследовании, связанном с распространением дипфейк-порнографии через Telegram. Во Франции Дурова также обвиняют в соучастии в распространении порнографии

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Полиция Сеула обратилась к властям Франции с просьбой о сотрудничестве при расследовании деятельности мессенджера Telegram. Об этом сообщил журналистам глава Сеульского столичного полицейского управления (SMPA) Ким Бон Сик, передает Yonhap.

Он уточнил, что инициирование процедуры может занять некоторое время, поскольку она должна пройти согласование в министерствах юстиции и МИД двух стран.

Расследование, которое проводят южнокорейские власти, касается восьми ботов, которые генерируют фейковые материалы с сексуальным контентом, а также каналов, распространяющих эти изображения, писало Yonhap. SMPA заявила, что получила 186 жалоб, связанных с распространением через Telegram дипфейк-порнографии, и сейчас изучает 136 из них. В полиции уточнили, что 70% задействованных в распространении таких материалов оказались подростками.

Полиция Южной Кореи объявила о начале расследования в отношении Telegram чуть более чем через неделю после задержания основателя мессенджера Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Среди претензий французских властей к предпринимателю — недостаточная модерация и отказ от сотрудничества. Также Дурова обвиняют в соучастии в распространении порнографии, наркотиков и других преступлениях.

В Telegram после задержания Дурова заявили, что модерация на платформе соответствует стандартам, команда мессенджера соблюдает законы ЕС, а винить основателя платформы в злоупотреблениях пользователей абсурдно. Сам бизнесмен после этих событий назвал борьбу со злоупотреблениями в мессенджере своей личной целью.

Он пообещал ввести изменения, которые позволят улучшить взаимодействие с правоохранительными органами. Вскоре Дуров объявил об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности Telegram по всему миру. Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Для обнаружения опасного контента разработчики внедрили специального бота.