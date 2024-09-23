В России заработал бот для жалоб на незаконный контент в Telegram
Предназначенный для жалоб на нелегальный контент телеграм-бот @SearchReport заработал в России, убедился корреспондент РБК.
«Специальная команда модераторов проверяет все сообщения, чтобы сделать поиск в Telegram безопасным для всех», — сообщает бот.
Механизм общается с пользователем на английском языке. Чтобы пожаловаться на подозрительные публикации, в переписке необходимо прикрепить ссылку.
Ранее о запуске бота сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, чтобы удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, команда обновила условия обслуживания и политику конфиденциальности по всему миру. Для обнаружения опасного контента разработчики внедрили специальный бот, отметил Дуров. На тот момент бот не был доступен в России.
Кроме того, бизнесмен заявил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.
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