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Технологии и медиа ,  
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В России заработал бот для жалоб на незаконный контент в Telegram

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Предназначенный для жалоб на нелегальный контент телеграм-бот @SearchReport заработал в России, убедился корреспондент РБК.

«Специальная команда модераторов проверяет все сообщения, чтобы сделать поиск в Telegram безопасным для всех», — сообщает бот.

Механизм общается с пользователем на английском языке. Чтобы пожаловаться на подозрительные публикации, в переписке необходимо прикрепить ссылку.

Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросу
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее о запуске бота сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, чтобы удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, команда обновила условия обслуживания и политику конфиденциальности по всему миру. Для обнаружения опасного контента разработчики внедрили специальный бот, отметил Дуров. На тот момент бот не был доступен в России.

Кроме того, бизнесмен заявил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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