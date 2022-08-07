«Ростех» сообщил об уведомлении о блокировке YouTube-канала

В Google предупредили, что заблокируют YouTube-канал «Ростеха» из-за ограничительных мер, сообщили в госкорпорации. «Ростех» счел это решение проявлением «имитации демократии» на Западе с «удушением свободы мнений»

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Корпорация Google уведомила госкорпорацию «Ростех» о блокировке YouTube-канала в связи с санкциями, это проявление «имитации демократии» на Западе, сообщили в пресс-службе российской госкомпании, передает ТАСС.

В «Ростехе» подчеркнули, что на YouTube-канале публиковались видеозаписи о российских инженерах, разработках и технике, на него были подписаны почти 45 тыс. человек, число просмотров в год достигало 100 тыс.

«Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет», — отметили в «Ростехе».

Госкорпорация отметила, что заранее перенесла видеозаписи на Rutube.

YouTube-канал «Ростеха» (44,4 тыс. подписчиков) пока остается доступным, убедился корреспондент РБК.

В апреле YouTube заблокировал канал «ДумаТВ», на котором публиковались комментарии депутатов, велись трансляции пленарных заседаний нижней палаты парламента. В МИДе предупредили, что этим решением видеохостинг «подписал себе приговор». Сенатор Андрей Клишас назвал блокировку парламентского канала «западной версией свободы слова». В начале августа «ДумаТВ» подал иск к Google c требованием разблокировать канал.

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В начале августа YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал «отомстить» за это решение.