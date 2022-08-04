Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Гоблина

Удаление администрацией YouTube канала российского блогера, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина) не останется без ответа, пообещал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим 😉!» — написал он в комментариях под постом в сообществе блогера во «ВКонтакте».

О том, что администрация видеохостинга удалила его канал, Гоблин сообщил РБК 4 августа. По словам блогера, канал удалили за «нарушение правил сообщества». Пучков добавил, что предупреждений об этом он не получал. Какие конкретно правила нарушил блогер, видеохостинг не уточнил.

В своем Telegram-канале Пучков опубликовал скриншот, из сообщения на котором следовало, что нарушения обнаружили по итогам проверки. На канале Пучкова выходили ролики об истории и политике, в части из них затрагивалось происходящее на Украине. Также блогер публиковал обзоры на фильмы, интервью и выпуски новостей. Незадолго до удаления Пучков сообщил, что на его канал подписались 3 млн человек.

Пучков известен закадровыми («гоблинскими») переводами фильмов, сериалов и видеоигр. Он озвучил трилогию «Властелин колец», фильмы «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», мультсериал «Южный парк» и другие проекты. В 2012 году блогер стал членом общественного совета при Министерстве культуры.

1 августа на странице Медведева во «ВКонтакте» появился пост, автор которого назвал распад СССР «роковой ошибкой» и обещал ее «исправить». Также пользователь высказался о судьбе Грузии и Казахстана. Позже запись пропала со страницы Медведева. Помощник Медведева сообщил, что страница была взломана. VK, которая управляет соцсетью, подтвердила, что доступ к странице получил неизвестный. Сам Медведев пообещал не оставлять поступок злоумышленника безнаказанным.