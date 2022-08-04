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Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Гоблина

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Удаление администрацией YouTube канала российского блогера, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина) не останется без ответа, пообещал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим 😉!» — написал он в комментариях под постом в сообществе блогера во «ВКонтакте».

О том, что администрация видеохостинга удалила его канал, Гоблин сообщил РБК 4 августа. По словам блогера, канал удалили за «нарушение правил сообщества». Пучков добавил, что предупреждений об этом он не получал. Какие конкретно правила нарушил блогер, видеохостинг не уточнил.

YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова
Технологии и медиа
Дмитрий Пучков


В своем Telegram-канале Пучков опубликовал скриншот, из сообщения на котором следовало, что нарушения обнаружили по итогам проверки. На канале Пучкова выходили ролики об истории и политике, в части из них затрагивалось происходящее на Украине. Также блогер публиковал обзоры на фильмы, интервью и выпуски новостей. Незадолго до удаления Пучков сообщил, что на его канал подписались 3 млн человек.

Пучков известен закадровыми («гоблинскими») переводами фильмов, сериалов и видеоигр. Он озвучил трилогию «Властелин колец», фильмы «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», мультсериал «Южный парк» и другие проекты. В 2012 году блогер стал членом общественного совета при Министерстве культуры.

1 августа на странице Медведева во «ВКонтакте» появился пост, автор которого назвал распад СССР «роковой ошибкой» и обещал ее «исправить». Также пользователь высказался о судьбе Грузии и Казахстана. Позже запись пропала со страницы Медведева. Помощник Медведева сообщил, что страница была взломана. VK, которая управляет соцсетью, подтвердила, что доступ к странице получил неизвестный. Сам Медведев пообещал не оставлять поступок злоумышленника безнаказанным.

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Дмитрий Медведев Пучков YouTube блокировка

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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