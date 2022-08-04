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YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова

Канал Дмитрия Пучкова на YouTube удалили за «нарушение правил сообщества»
Канал Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, удалили за нарушение правил YouTube, каких именно, не уточняется. У него было 3 млн подписчиков
Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Администрация видеохостинга YouTube удалила канал блогера, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, сообщил он РБК.

По словам Пучкова, причиной стало «нарушение правил сообщества». Никаких предупреждений он не получал, только уведомление об удалении канала, заявил он. О каких именно правилах идет речь, не уточняется.

В своем Telegram-канале Пучков опубликовал скриншот, в котором говорится, что администрация нашла нарушения по итогам проверки, после чего канал заблокировали.

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Фото:Модный приговор / VK

На канале Пучкова выходили ролики, посвященные истории и политике, в том числе ситуации на Украине, обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски. Незадолго до блокировки блогер сообщил, что канал набрал 3 млн подписчиков.

Пучков известен закадровыми («гоблинскими») переводами фильмов, сериалов и видеоигр. Он переводил среди прочих картины «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», мультфильм «Южный парк» и другие. В 2012 году вошел в состав общественного совета при Министерстве культуры.

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Теги
Алена Прохоренко Алена Прохоренко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
YouTube канал Пучков блогер
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