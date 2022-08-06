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Канал Госдумы подал иск к Google из-за блокировки на YouTube

Канал «Дума ТВ» попал под блокировку в апреле. Google объяснил это санкциями США, под которые попали депутаты нижней палаты парламента и Госдума как учреждение
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YouTube-канал «Дума ТВ», который заблокировали в апреле, подал иск к компании Google, сообщил в своем Telegram депутат нижней палаты парламента от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По мнению парламентария, у канала есть перспектива выиграть иск. Он напомнил о ситуации с блокировкой YouTube-каналом «Царьград», доступ к которому обязал обеспечить российский суд.

В то же время, пишет депутат, несмотря на риск проиграть суд, видеохостинг «продолжает послушно закрывать каналы российских медиа и популярных блогеров». Он привел в пример удаление YouTube-канала блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, и призвал переходить на отечественные сервисы.

Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы санкциями
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Канал Госдумы на YouTube, на котором транслировались заседания нижней палаты парламента и публиковались комментарии депутатов, заблокировали утром 9 апреля. На тот момент у него были 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

Google объяснил блокировку санкциями США, введенными из-за российской военной операции на Украине: под них попали депутаты нижней палаты и сама Госдума как учреждение. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу, обвинив ее в том, что она «придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом».

Российские власти неоднократно предъявляли претензии YouTube за блокировку различных каналов и требовали восстановить к ним доступ. В феврале, вскоре после начала боевых действий на Украине, YouTube запретил монетизацию ряду российских СМИ, а затем начал блокировку страниц российских телеканалов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Google YouTube Госдума иск в суд блокировка
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