ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,23 +0,15 EUR Бирж. 73,07 +0,13 Brent 70,84 -0,63% USD Нал. 65,68 63,52 EUR Нал. 73,58 71,33 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1197 -0,0004 BTC/USD Бирж. 6 246,20 +216,20 IMOEX 2 579,75 -0,05% RTSI 1 245,59 -0,22% DJIA 26 438,48 -0,25% Nasdaq 8 123,29 -0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+15,94%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+15,94%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 06 мая, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 06 мая, 12:16
Хоккеиста Гаврикова вызвали в сборную России Общество, 08:23 Аналитики предрекли снижение налогов в Китае из-за торговой войны с США Экономика, 08:06 Как технологии меняют привычки российских деловых туристов Pro, 08:06 ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei Технологии и медиа, 08:00 Глава Минприроды сообщил о планах ограничить продажу пластиковой посуды Общество, 07:59 Федерация работодателей Украины оценила потери в торговле с Россией Политика, 07:47 Общественная палата оценит опрос об угрозе игр и порносайтов для молодежи Политика, 07:00 Суд отклонил жалобу акционеров совхоза по иску к Грудинину на 2 млрд руб. Общество, 06:52 Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя в 1944 году Общество, 06:15 Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Финансы, 06:00 «Аэрофлот» объяснил отмену рейсов на Шри-Ланку и Бали Общество, 05:28 «Бостон Брюинз» стал вторым полуфиналистом Кубка Стэнли Общество, 04:53 ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко Бизнес, 04:37 Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Общество, 04:14
Технологии и медиа ,  
0 
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не намерена ограничивать число участников рынка при внедрении технологии eSIM, позволяющей легко менять оператора. Ввести такие ограничения предлагал глава Tele2 из-за риска конкуренции со стороны производителей гаджетов
Сергей Эмдин (Фото: Тимур Ханов / ТАСС)

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства). Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSIM достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или просканировать его QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSIM — таким образом, отпадает необходимость в посещении офиса мобильного оператора.

«ФАС активно участвует в обсуждении применения eSIM в России. Необходимо оценить все особенности этой технологии. Ограничивать количество участников рынка ФАС не намерена — это противоречило бы интересам конкуренции», — передала РБК через пресс-службу начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. В то же время она отметила, что оператором связи может быть только российское юридическое лицо, то есть для выхода на российский рынок зарубежным производителям придется зарегистрировать здесь компанию.

Ранее с предложением ввести ограничения для производителей устройств выступил глава «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Сергей Эмдин. Выступая в середине апреля на конференции «Телеком 2019», устроенной газетой «Ведомости», Эмдин предложил запретить «вертикальную интеграцию» производителей в эту технологию. Таким образом он предложил бороться с «фобиями» других операторов о том, что технология eSIM может привести к запуску мобильных операторов компаниями Apple и Huawei и переделу рынка. При применении подобного регулирования оператор останется оператором, а производитель устройств — производителем, отмечал Эмдин. «Наше мнение, что, несомненно, эта технология рано или поздно — мы надеемся, раньше, чем позднее, — перевернет опыт наших потребителей и не нанесет никакого ущерба», — говорил он.

«Т2 РТК Холдинг» первым в России объявил о внедрении eSIM в опытно-коммерческую эксплуатацию. Сначала электронные сим-карты могли внедрить сотрудники оператора, а с конца апреля — любые абоненты. Для этого необходимо было посетить один из специальных салонов Tele2 в Москве, предъявить паспорт и получить QR-код, который и станет eSIM. По словам представителя «Т2 РТК Холдинга», всего в рамках пилота было заготовлено 5 тыс. QR-кодов. «Мы поставляем eSIM в салоны партиями, первая закончилась. Сколько выдали за первые дни пилота, не раскрываем», — сказал он.

Крупнейшие мобильные операторы страны — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), — как рассказывали источники РБК, выступили против легализации eSIM в России. Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.

Против быстрого внедрения eSIM выступает и Федеральная служба безопасности. Согласно позиции Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (8-го центра), необходимо изучить возможность применения в таких сим-картах отечественных алгоритмов криптографии.

Автор: Анна Балашова
Теги: Tele2, Федеральная антимонопольная служба, сим-карта, Apple
Материалы по теме
ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone
Технологии и медиа
Правительство отправило на доработку проект новых правил продажи сим-карт
Технологии и медиа
Жаров сообщил о борьбе с незаконной продажей сим-карт на Avito
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter