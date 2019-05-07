ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не намерена ограничивать число участников рынка при внедрении технологии eSIM, позволяющей легко менять оператора. Ввести такие ограничения предлагал глава Tele2 из-за риска конкуренции со стороны производителей гаджетов

Сергей Эмдин (Фото: Тимур Ханов / ТАСС)

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства). Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSIM достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или просканировать его QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSIM — таким образом, отпадает необходимость в посещении офиса мобильного оператора.

«ФАС активно участвует в обсуждении применения eSIM в России. Необходимо оценить все особенности этой технологии. Ограничивать количество участников рынка ФАС не намерена — это противоречило бы интересам конкуренции», — передала РБК через пресс-службу начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. В то же время она отметила, что оператором связи может быть только российское юридическое лицо, то есть для выхода на российский рынок зарубежным производителям придется зарегистрировать здесь компанию.

Ранее с предложением ввести ограничения для производителей устройств выступил глава «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Сергей Эмдин. Выступая в середине апреля на конференции «Телеком 2019», устроенной газетой «Ведомости», Эмдин предложил запретить «вертикальную интеграцию» производителей в эту технологию. Таким образом он предложил бороться с «фобиями» других операторов о том, что технология eSIM может привести к запуску мобильных операторов компаниями Apple и Huawei и переделу рынка. При применении подобного регулирования оператор останется оператором, а производитель устройств — производителем, отмечал Эмдин. «Наше мнение, что, несомненно, эта технология рано или поздно — мы надеемся, раньше, чем позднее, — перевернет опыт наших потребителей и не нанесет никакого ущерба», — говорил он.

«Т2 РТК Холдинг» первым в России объявил о внедрении eSIM в опытно-коммерческую эксплуатацию. Сначала электронные сим-карты могли внедрить сотрудники оператора, а с конца апреля — любые абоненты. Для этого необходимо было посетить один из специальных салонов Tele2 в Москве, предъявить паспорт и получить QR-код, который и станет eSIM. По словам представителя «Т2 РТК Холдинга», всего в рамках пилота было заготовлено 5 тыс. QR-кодов. «Мы поставляем eSIM в салоны партиями, первая закончилась. Сколько выдали за первые дни пилота, не раскрываем», — сказал он.

Крупнейшие мобильные операторы страны — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), — как рассказывали источники РБК, выступили против легализации eSIM в России. Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.