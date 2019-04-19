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Технологии и медиа ,  
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ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone
Внедрение в России технологии eSim, которая используется в моделях iPhone и других устройствах, требует проработки, считает ФСБ. По версии службы, нужно изучить возможность применения в таких сим-картах отечественного шифрования
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Центр защиты информации и специальной связи Федеральной службы безопасности (8-й центр) объяснил РБК позицию ведомства по вопросу внедрения в России технологии eSim (электронной сим-карты). Ответ, поступивший в редакцию РБК, подписан начальником центра Андреем Ивашко.

Технологии и медиа
Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

Представители центра указали, что с 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи № 275 и № 319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ. Телекоммуникационное оборудование, передающее сигнал сотовой связи, должно работать на российских алгоритмах криптографии. Тестирование такого оборудования уже началось, рассказывал ранее РБК Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники имени С.А.Лебедева (ИТМиВТ, пока единственный в России разработчик готового технологического решения для выполнения требований приказов). Внедрение отечественной криптографии в телекоммуникационное оборудование наряду с применением его в сим-картах позволит повысить безопасность российских сетей. Сейчас зарубежные компании, которые владеют ключами к криптографическим алгоритмам, по сути, «могут контролировать сети», говорил он.

Минкомсвязь ранее подготовила проект, предписывающий применять российскую криптографию в сим-картах, но этот документ пока не утвержден. Однако в ответе 8-го центра говорится, что на совещании, посвященном внедрению eSIM в России 22 марта, представители ФСБ указали, что требуется проработка применения отечественной криптографии в eSIM.

Технология eSIM используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты: микросхема интегрируется в смартфон, планшет, «умные» часы и другие устройства на этапе производства. В России использование eSIM формально не разрешено. Как рассказывали ранее РБК несколько источников на телекоммуникационном рынке, крупнейшие сотовые операторы — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также сама ФСБ выступили против внедрения такой технологии. Операторы опасаются возможного обострения конкуренции и сокращения своей выручки. В частности, своих виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO. — РБК) смогут запустить зарубежные вендоры, например​ Apple и Google, и будут предлагать услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных.

ФСБ выступала против из-за сложностей с применением отечественной криптографии в eSIM, говорили собеседники РБК. Тогда ФСБ не комментировала ситуацию.

Как ранее рассказывал РБК Александр Князев, российские криптографические алгоритмы можно будет внедрять и в eSIM. Для этого производители чипов должны будут отправлять их компаниям, занимающимся внедрением отечественного шифрования, и после этого их можно будет отправлять производителям устройств для интегации в гаджеты.

Авторы: Анна Балашова, Мария Коломыченко
Теги: ФСБ, сим-карта
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