Издательства зафиксировали рост спроса на религиозную литературу

Издатели зафиксировали рост спроса на религиозную литературу впервые за пять лет, а также увеличение продаж книг по психологии и саморазвитию. При этом эзотерика, история и художественные произведения теряют популярность

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» зафиксировала рост продаж книг на религиозную тематику впервые с 2017 года, сообщили РБК в компании со ссылкой на собственный анализ рынка. Увеличение спроса в сегменте «религия» по итогам первых шести месяцев 2023 года составило 40% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (абсолютные цифры в компании не раскрывают).

Как считали Группа «Эксмо-АСТ» является крупнейшим в России игроком на книжном рынке по объему непериодических изданий. В нее, в частности, входят издательства «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус» и «Манн, Иванов и Фербер», на которые, по подсчетам РБК на основе данных Российской книжной палаты за 2022 год, приходится четверть всех выпускаемых в России книг. Среди остальных импринтов группы — «Бомбора», «Комильфо», Inspiria и др. Проведенный анализ продаж за первое полугодие 2023 года включает данные по объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» (насчитывает больше 700 точек и является крупнейшей сетью книжных магазинов в России) и по маркетплейсу Wildberries (входит в топ-3 самых посещаемых маркетплейсов).

Религиозная литература демонстрировала падение как минимум с 2017 года, констатируют в «Эксмо-АСТ». Так, в 2019 году оно составило 20% год к году, в 2020-м — 14%, в 2021-м — почти 30%. «В прошлом году сегмент религиозной литературы роста также не показывал, — рассказал РБК гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. — Тогда, наоборот, большим спросом пользовалась эзотерика, в первую очередь все, что связано с картами Таро. На наш взгляд, это обусловлено настолько высокой степенью неопределенности в мире, что у людей складывается ощущение, что только Таро смогут дать ответы. Перелом тренда начался только в этом полугодии: люди начали обращаться к церкви».

То, что именно книги на религиозную тематику показали самый сильный прирост по итогам первого полугодия 2023 года, подтверждают и данные Ozon: он составил 121% (абсолютные цифры по продажам компания также не раскрывает). Сопоставимую динамику, по данным маркетплейса, демонстрирует только категория книг по медицине, однако темпы ее роста год к году стабильны, тогда как религия подобный рывок прежде не демонстрировала.

При этом рост продаж книг по эзотерике, составивший по итогам 2022 года 53% по сравнению с 2021-м, замедлился: по итогам первого полугодия 2023 года он составил 21%, фиксируют в «Эксмо-АСТ». Аналогичный показатель по этому сегменту в Ozon — плюс 33%.

Что покупают поклонники религиозной литературы По данным сети «Читай-город — Буквоед», в первом полугодии 2023 года лидером продаж в категории «религия» стала книга митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы». Второе место занимает книга Павла Островского «Первые шаги к Богу», третье — «Тибетская книга мертвых». Из наиболее успешных серий издательства «Эксмо» в топе продаж — «Сила женской молитвы», «Молитвы о мире и покое» и «Богородица, чудотворные иконы и молитвы к Ней».

Какая еще литература пользуется спросом

Еще один сегмент, показавший значительный рост в первом полугодии, — «психология», отмечают в «Эксмо-АСТ». Продажи таких книг в январе—июне 2023 года увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Особенно популярны книги по воспитанию детей. У издательской группы «Альпина» категория популярной психологии, саморазвития и личной эффективности также продемонстрировала рост: отгрузки таких книг в штуках по итогам полугодия выросли на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 11%, если сравнивать с 2021-м. Тренд подтверждают и маркетплейсы. В Ozon спрос на книги в разделе «воспитание детей» вырос на 56%, в разделе «психология» — на 44%. В «Яндекс.Маркете», по данным пресс-службы этой компании, подкатегория «психология и саморазвитие» показала рост в три раза полугодие к полугодию.

В топе продаж по сегменту «психология», по данным «Эксмо-АСТ», — литература Анны Быковой, Вики Дмитриевой и Стефани Шталь. Среди собственных бестселлеров в издательской группе отмечают книги «К себе нежно» и «С тобой я дома» психолога Ольги Примаченко, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки и «Женщина, у которой есть план» Мэй Маск (точные цифры не приводятся). «Яндекс.Маркет» в топ-3 отмечает «К себе нежно», а также «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана и «Хочу и буду» Михаила Лабковского.

«В целом мы наблюдаем рост продаж в сегменте прикладной литературы (non-fiction) на 15%, — говорит Капьев. — Если в прошлом году люди были в стрессе, наблюдались определенный эскапизм и нежелание что-то делать, то сейчас все постепенно начинают понимать, что можно жить в любой ситуации, что нужно развиваться. Проблемы остались все те же — со здоровьем, с саморазвитием, с отношениями, с детьми. Этим объясняется взрывной рост в категории «психология». Детская литература также выросла примерно на 10%. А вот прирост в сегменте художественной литературы для взрослых скромнее — около 8%».

Существенный рост — на 89% — наблюдается и в категории «энциклопедии», отмечают в Ozon. «Это может быть связано с растущим спросом на комплекты книг, — предполагают в пресс-службе маркетплейса. — Также в этом году вышло много 4D-энциклопедий по городам и странам, которые тоже привлекают внимание читателей. Тренд на рост усилился и за счет сезонной покупки энциклопедий в подарок детям к окончанию детских садов и начальной школы в апреле—июне». Впрочем, в издательстве «Росмэн», специализирующемся на детской литературе, этот тренд оспаривают. «Каждый раз по весне родительские комитеты в большом количестве заказывают энциклопедии и различные познавательные книги в подарок на выпуск из детского сада и начальной школы, — утверждает директор «Росмэн» Борис Кузнецов. — В этом году эти подарки или не состоялись, или упали как минимум вполовину».