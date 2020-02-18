Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

В компании отметили, что темпы возвращения в привычный график работы по окончании китайского Нового года ниже, чем ожидалось; виной тому стала вспышка пневмонии. Это приведет к снижению уровня поставок смартфонов, заявили в Apple

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Американская корпорация Apple заявила о том, что не рассчитывает добиться намеченной прибыли в квартале, который истекает в марте текущего года, на фоне последствий коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В нашем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась та информация, которая была доступна на тот момент, и оптимальная оценка темпа возвращения к привычному графику работы с учетом окончания каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля», — отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что Apple начала возобновлять работу на территории Китая, однако возвращение в привычное русло происходит медленнее, чем ожидалось. «В итоге мы ввиду двух главных факторов не ждем, что нам удастся выполнить прогноз по прибыли за квартал, заканчивающийся в марте», — заявили в Apple.

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.