 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В работе сети МТС зафиксировали массовые сбои

Согласно данным «Сбой.рф», 2,74 тыс. жалоб поступило на МТС, большая часть из них — из Краснодарского края. В Роскомнадзоре подтвердили сбои в работе сети и сообщили об устранении неполадок
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе оператора МТС зафиксировали сбои, работы по устранению уже ведутся, сообщил РБК представитель Роскомнадзора.

«07 февраля с 10:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО «МТС». Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы», — сказал он.

МТС отказалась от комментариев.

Согласно данным на сайте по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», на 13:34 мск насчитывается 2,74 тыс. жалоб. Большая часть из них поступила из Краснодарского края (36%), Москвы (26%) и Ростовской области (12%).

31 января Роскомнадзор зафиксировал рост жалоб на работу ПАО «Ростелеком». В ведомстве называли предварительной причиной сбой на инфраструктуре оператора связи. Как уточнили в «Ростелекоме», «нештатная ситуация» произошла в Чувашии, из-за чего местные абоненты испытывали сложности с интернет-доступом.

Пользователи в Рунете пожаловались на сбои в работе интернета
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В том же месяце хакерская группировка Silent Crow рассказала, что получила доступ к данным «Ростелекома». В компании сообщили РБК, что утечка могла произойти у одного из подрядчиков. Вместе с тем абонентам рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

14 и 24 января произошли масштабные сбои в Рунете. Пользователи жаловались на работу мобильных операторов, интернет-провайдеров, а также работу сайтов и банковских приложений. В Кремле посоветовали обращаться в Роскомнадзор из-за сложившейся ситуации.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Роскомнадзор МТС сбои Краснодарский край Москва Ростовская область
Материалы по теме
Пользователи в Рунете пожаловались на сбои в работе интернета
Технологии и медиа
Пользователи в России пожаловались на сбои в работе платформы Steam
Технологии и медиа
В Кремле посоветовали обращаться в Роскомнадзор из-за сбоев в Рунете
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
СК рассказал о многомиллионных хищениях в контрактах для МинобороныБизнес, 14:34
Студии попросили убрать невыполнимые требования из законопроекта об играхТехнологии и медиа, 14:18
Самые памятные события Олимпийских игр 2014 в Сочи. ФотогалереяСпорт, 14:18
Не средне образованные: как промышленность утоляет кадровый голодТренды, 14:17
Посол России пообещал ответ при задержании российских судов БританиейПолитика, 14:16
Лидер Лиги ВТБ заявил о нервничающих из-за зарплаты иностранных игрокахСпорт, 14:14
В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицуОбщество, 14:12
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам по УкраинеПолитика, 14:10
NYT раскрыла секретные принципы ответа ЕС на возможные пошлины ТрампаПолитика, 14:04
Кадры приземления первого за десятилетия лайнера в аэропорту СухумиЭкономика, 14:03
Аналитики пересмотрели прогнозы по рынку офисов Москвы до 2026 годаНедвижимость, 14:02
Депутата-генерала Гурулева предложили вывести из комитета по оборонеПолитика, 14:00
Путин не планирует выступать с заявлением по крушению самолета AZALПолитика, 13:56