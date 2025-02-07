В работе сети МТС зафиксировали массовые сбои
В работе оператора МТС зафиксировали сбои, работы по устранению уже ведутся, сообщил РБК представитель Роскомнадзора.
«07 февраля с 10:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО «МТС». Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы», — сказал он.
МТС отказалась от комментариев.
Согласно данным на сайте по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», на 13:34 мск насчитывается 2,74 тыс. жалоб. Большая часть из них поступила из Краснодарского края (36%), Москвы (26%) и Ростовской области (12%).
31 января Роскомнадзор зафиксировал рост жалоб на работу ПАО «Ростелеком». В ведомстве называли предварительной причиной сбой на инфраструктуре оператора связи. Как уточнили в «Ростелекоме», «нештатная ситуация» произошла в Чувашии, из-за чего местные абоненты испытывали сложности с интернет-доступом.
В том же месяце хакерская группировка Silent Crow рассказала, что получила доступ к данным «Ростелекома». В компании сообщили РБК, что утечка могла произойти у одного из подрядчиков. Вместе с тем абонентам рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.
14 и 24 января произошли масштабные сбои в Рунете. Пользователи жаловались на работу мобильных операторов, интернет-провайдеров, а также работу сайтов и банковских приложений. В Кремле посоветовали обращаться в Роскомнадзор из-за сложившейся ситуации.
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