Пользователи в Рунете пожаловались на сбои в работе интернета
В Рунете произошел сбой — пользователи жалуются на сбои в работе мобильных операторов, сервисов Telegram (больше 600 жалоб).
Как следует из данных Сбой.рф, больше тысячи жалоб подали клиенты Мегафона, больше 300 — Yota.
Последний раз масштабный сбой в работе Рунета произошел в середине января— тогда 14 января на работу провайдеров интернета пожаловались пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг.
Как заявили РБК в Роскомнадзоре, в службе заметили «кратковременное нарушение связности» в Рунете. «Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — подчеркнули там.
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