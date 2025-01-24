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Технологии и медиа ,  
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Пользователи в Рунете пожаловались на сбои в работе интернета

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Рунете произошел сбой — пользователи жалуются на сбои в работе мобильных операторов, сервисов Telegram (больше 600 жалоб).

Как следует из данных Сбой.рф, больше тысячи жалоб подали клиенты Мегафона, больше 300 — Yota.

Последний раз масштабный сбой в работе Рунета произошел в середине января— тогда 14 января на работу провайдеров интернета пожаловались пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг.

Масштабный сбой произошел в Рунете
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как заявили РБК в Роскомнадзоре, в службе заметили «кратковременное нарушение связности» в Рунете. «Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — подчеркнули там.

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