В Кремле посоветовали обращаться в Роскомнадзор из-за сбоев в Рунете

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе Рунета фиксируются сбои, по этому вопросу следует обращаться в Роскомнадзор, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, сбои фиксируются, потребуются дополнительные меры для обеспечения бесперебойности работы, соответствующие ведомства должны за это отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», — сказал Песков.

24 января в Рунете произошел масштабный сбой: пользователи жалуются на перебои в работе мобильных операторов, сервисов Telegram. По данным «Сбой.рф», больше тысячи жалоб подали клиенты «МегаФона». В компании сообщили РБК, что их сеть работает штатно.

Как заявили РБК в Роскомнадзоре, в службе заметили «кратковременное нарушение связности» в Рунете, однако добавили, что «работа сети оперативно восстановлена».

До этого масштабный сбой в работе Рунета произошел 14 января: тогда на работу интернет-провайдеров жаловались пользователи в Москве и Подмосковье. В частности, у российских пользователей не работали сайты Google, Liveinternet, «Википедии», РЖД, все банковские приложения.