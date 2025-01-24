В Кремле посоветовали обращаться в Роскомнадзор из-за сбоев в Рунете
В работе Рунета фиксируются сбои, по этому вопросу следует обращаться в Роскомнадзор, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Действительно, сбои фиксируются, потребуются дополнительные меры для обеспечения бесперебойности работы, соответствующие ведомства должны за это отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», — сказал Песков.
24 января в Рунете произошел масштабный сбой: пользователи жалуются на перебои в работе мобильных операторов, сервисов Telegram. По данным «Сбой.рф», больше тысячи жалоб подали клиенты «МегаФона». В компании сообщили РБК, что их сеть работает штатно.
Как заявили РБК в Роскомнадзоре, в службе заметили «кратковременное нарушение связности» в Рунете, однако добавили, что «работа сети оперативно восстановлена».
До этого масштабный сбой в работе Рунета произошел 14 января: тогда на работу интернет-провайдеров жаловались пользователи в Москве и Подмосковье. В частности, у российских пользователей не работали сайты Google, Liveinternet, «Википедии», РЖД, все банковские приложения.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов