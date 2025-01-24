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В Кремле посоветовали обращаться в Роскомнадзор из-за сбоев в Рунете

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе Рунета фиксируются сбои, по этому вопросу следует обращаться в Роскомнадзор, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, сбои фиксируются, потребуются дополнительные меры для обеспечения бесперебойности работы, соответствующие ведомства должны за это отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», — сказал Песков.

В работе Рунета произошел масштабный сбой
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

24 января в Рунете произошел масштабный сбой: пользователи жалуются на перебои в работе мобильных операторов, сервисов Telegram. По данным «Сбой.рф», больше тысячи жалоб подали клиенты «МегаФона». В компании сообщили РБК, что их сеть работает штатно.

Как заявили РБК в Роскомнадзоре, в службе заметили «кратковременное нарушение связности» в Рунете, однако добавили, что «работа сети оперативно восстановлена».

До этого масштабный сбой в работе Рунета произошел 14 января: тогда на работу интернет-провайдеров жаловались пользователи в Москве и Подмосковье. В частности, у российских пользователей не работали сайты Google, Liveinternet, «Википедии», РЖД, все банковские приложения.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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