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Технологии и медиа ,  
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В работе «Ростелекома» произошел сбой

«Ростелеком» выявил нештатную ситуацию в Чувашии, часть пользователей испытывала трудности при использовании интернета. Оператор заверил в исправлении проблем и посоветовал перезагрузить модемы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб абонентов на работу ПАО «Ростелеком», сообщает подведомственный РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Волна сообщений о проблемах в работе «Ростелекома» фиксируется с 10:45 мск. Предварительной причиной является сбой на инфраструктуре оператора связи. «Специалисты оператора связи занимаются устранением проблемы», — сказано в сообщении.

«Была краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии. Часть абонентов в этом регионе могла 15-20 минут испытывать затруднения с доступом в интернет. Просим перезагрузить абонентские устройства для восстановления корректной работы. На другие регионы ситуация влияния не оказала. Все уже работает», — сообщили РБК в «Ростелекоме».

По данным сервиса для отслеживания сбоев DownDetector, жалобы пользователей резко выросли после 10:15 и достигли пика в 11:00, после чего их количество пошло на спад. Спустя час число сообщений о проблемах составляло около половины от пиковых. Большинство жалоб было из Чувашии, Нижегородской и Мурманской областей.

В январе хакерская группировка Silent Crow заявила о получении доступа к данным «Ростелекома», но в компании рассказали РБК, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры одного из подрядчиков.

«Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна», — посоветовал оператор.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Шокурова
Роскомнадзор Ростелеком сбои


 

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