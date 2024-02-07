Глава Wink раскрыл, сколько россиян посмотрели «Слово пацана»

Больше 23 млн зрителей посмотрели все серии «Слова пацана» на Wink, еще столько же — на пиратских ресурсах, рассказал РБК глава сервиса Антон Володькин. Создатели сериала видят запрос на второй сезон, но решение пока не принято

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Фото: Видеосервис Wink , Онлайн-кинотеатр Start)

Аудитория всех эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в онлайн-кинотеатре Wink за почти три месяца с даты премьеры составила 23 млн зрителей. Об этом в беседе с РБК заявил гендиректор платформы Антон Володькин.

Таким образом, только на официальной платформе сериал посмотрел каждый шестой россиянин (по данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,2 млн человек).

Сопоставимая с этими цифрами аудитория пришлась и на пиратские ресурсы: в первую очередь это касается зарубежной аудитории, отмечает Володькин. Повторное смотрение — то есть доля тех, кто посмотрел все серии больше одного раза, достигла 8–10%. «Когда сериал выйдет в эфир НТВ, мы сможем добрать новую аудиторию», — ожидает Володькин. Это, по сообщениям самого канала, состоится весной 2024 года.

Чем известно «Слово пацана» Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» производства Wink (соинвесторами выступили Институт развития интернета, Start и НТВ) стартовал на платформе в ноябре 2023 года. Криминальная драма повествует о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. В основу проекта легла книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Режиссером выступил Жора Крыжовников, известный по франшизе «Горько!», сериалу «Кухня» и фильму «Звоните ДиКаприо!». «Слово пацана» стало лидером по количеству номинаций премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ): проект представлен сразу в 15 номинациях. Сериал также возглавил топ-3 лучших российских проектов 2023 года по версии российских кинокритиков, свидетельствуют данные профильного портала «Кино-театр.ру». В рамках проекта оценки популярности сериалов «Индекс Кинопоиск Pro» «Слово пацана» установило абсолютный рекорд, набрав наибольшее количество баллов «зрительского интереса» за неделю за всю историю наблюдений — 3394 балла. На фоне повышенной популярности вокруг «Слова пацана» разразилось несколько крупных скандалов. Так, некоторые СМИ связали с влиянием сериала убийство подростка группой сверстников в Иркутске, однако МВД это опровергло. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина даже обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу». Роскомнадзор после проверки сериала на законность заявил, что нарушений не выявил.

В числе причин популярности «Слова пацана» Володькин перечисляет креативный подход создателей сериала, системную работу по запуску и продвижению, а также «попадание в запрос аудитории». Зрители разных поколений, по его словам, оценили искренность и достоверность истории. Кроме того, у аудитории наметился тренд на рефлексию по недавнему прошлому — его переосмысление, ностальгия, поиск причин дальнейших событий. «Именно поэтому так популярны работы о 1980–1990-х годах», — резюмирует Володькин.

Бюджет «Слова пацана» глава Wink не раскрывает, однако утверждает, что «речь идет про сотни миллионов рублей» за все восемь серий. Эти затраты удалось окупить в первый месяц после выхода первой серии, тогда как средний по рынку срок возврата инвестиций — шесть месяцев. «Для понимания расценок: дешевый сериал — это 5 млн руб. за серию, дорогой — от 50 млн руб. за серию и наверх, — объясняет Володькин. — Есть проекты с чеком от 100 млн руб. за эпизод».

При этом маркетинговая поддержка была необходима проекту только на старте: уже к середине сериал стал «продвигать себя сам, в том числе через отзывы зрителей и мемы». А вот, например, пересъемку последнего эпизода Володькин отказывается называть частью пиар-кампании: «Это было личное решение креативной команды, которая, по моим данным, в процессе рефлексии уже вышедших серий переосмыслила финал».

Будет ли у «Слова пацана» продолжение, пока неизвестно. Володькин признает существование «соответствующего запроса зрителя», однако настаивает, что принимать решение о втором сезоне будут «только создатели проекта». «Мы как представители бизнеса «за», но не можем декларировать, что это точно будет», — добавляет глава Wink.