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Эксклюзивы РБК ,  
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Аузан рассказал, что можно узнать об экономике России из «Слова пацана»

Экономист Аузан нашел связь между «Словом пацана» и культом закрытости в России
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Декан экономфака МГУ Александр Аузан рассказал, какие тенденции в современной российской экономике нашли отражение в «Слове пацана». Также он нашел в сериале одну ошибку
Александр Аузан
Александр Аузан (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Нашумевший сериал «Слова пацана» вызвал такой отклик у зрителей во многом потому, что он перекликается с тенденциями в современной России, в том числе с происходящим в экономике страны. Такое мнение в интервью телеканалу РБК высказал декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан.

Экономист рассказал, что посмотрел только одну серию, первую, чтобы понимать, о чем идет речь. «И хочу сказать, что мне это показалось очень адекватной картиной», — отметил он.

По словам Аузана, реакция на сериал оказалась столь сильной в связи с тем, что в России наблюдается поляризация, когда «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

«Вот и все. А пацанство — вот, конечно: вот свои, вот чужие. Чем они отличаются — это очень трудно сказать», — говорит Аузан.

Аузан рассказал, что можно узнать об экономике России из «Слова пацана»
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Говоря о проявлении этой тенденции в экономике, он отметил, что в России сейчас идет процесс, который «на экономическом языке называется «бондинг» — образование закрытого социального капитала для войны своих против чужих».

«Вот своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни на рынок, ни в технологию. И, поскольку это есть ощущение в стране и есть процесс, я думаю, на это легло вот это, я бы сказал, историческое воспоминание про совсем другие времена и совсем другие причины», — отметил Аузан.

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Сценарист «Слова пацана» не увидел причин для запрета сериала
Общество
Кадр из сериала &laquo;Слово пацана&raquo;

На вопрос, видит ли он какую-то опасность в культе пацанства, экономист ответил, что опасность видит «в разъединении страны». «В том, что свои против чужих. А и те и другие — это Россия. В этом я, конечно, вижу опасность, и очень большую опасность. И главное препятствие для нашего движения к сколько-нибудь приемлемому будущему. Потому что мы сейчас разделенная внутри себя страна», — заявил он.

Аузан отметил, что можно мечтать об экономическом процветании, о технологических прорывах и так далее, но это «абсолютно недостижимо в стране, где свои и чужие». «Где противостояние считается нормальным, а кооперация — вроде как мы про это даже не говорим, а компромисс — слово неприличное! У нас же любимая интеллигентская шутка: компромисс — это когда все разошлись недовольными. Да, но при этом дело двинулось вперед. А когда все, гордые собой, разошлись и ничего не сделали — вот это как вот? Поэтому я считаю, что в этом отношении и культ силы — это отдельный разговор. Потому что сила — это простое, но обычно неправильное решение вопроса. Или, скажем так, неэффективное. И культ закрытости. Для экономического развития и для будущего это плохо», — резюмировал экономист.

Возвращаясь к вопросу реалистичности сериала, Аузан отметил, что заметил в первой серии «одну маленькую ошибочку, микроскопическую». «Мне 69 лет, я помню это в реальности. <...> В те годы в XX веке не говорили: «Можно, пожалуйста?» Это выражение, которое применяют все мои студенты в XXI веке, но в XX этого не было. А так это очень точное [изображение событий тех лет]», — сказал он.

Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023 года на стримингах Wink.ru и Start (финальный эпизод — 21 декабря). Его по книге татарского писателя Роберта Гараева снял режиссер Жора Крыжовников, известный по фильмам «Горько» и «Лед». Сериал рассказывает о «казанском феномене» — молодежных группировках в Казани конца 1980-х, которые конкурировали за контроль над районами. Главные роли в нем сыграли Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Анна Пересильд и другие.

После выхода сериал приобрел широкую популярность как в России, так и в других странах бывшего СССР. Согласно опросу ВЦИОМа от 22 декабря, в котором участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, о «Слове пацана» слышали восемь из десяти респондентов (83%). Посмотрели или находились в процессе просмотра сериала 18% опрошенных, то есть примерно каждый шестой.

Анна Пересильд рассказала о пробах на роль в сериале «Слово пацана»
Life
Анна Пересильд

Власти Татарстана, о событиях в котором повествует сериал, увидели в нем недопустимую романтизацию периода в истории, «связанного с появлением подростковых группировок». «Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого», — сказал глава региона Рустам Минниханов. Он отметил, что нужно отреагировать на «такие сюжеты» и «донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем». А детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец попросила запретить сериал, поскольку он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Между тем восемь из десяти опрошенных россиян (82%), смотревших сериал, выступили против его запрета, сообщил ВЦИОМ. В свою очередь, сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что не понимает, что в нем можно запретить. По его словам, сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».

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