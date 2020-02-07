Медведев снова подписался на один аккаунт в Instagram

Медведев ненадолго подписался на страничку визового центра, однако вскоре отписался от нее. В январе, сразу после отставки, он отписался от страницы правительства, которая была единственной, за которой он следил

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

У бывшего главы правительства, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева 7 февраля в социальной сети Instagram снова появилась одна подписка. На это обратили внимание Telegram-канал Baza и «Фонтанка».

Он подписался на страничку визового центра. Комментируя произошедшее, в визовом центре заявили «Фонтанке», что аккаунт открыт для всех и любой может на него подписаться. «Что здесь такого», — отметили в организации.

Там указали на то, что «не были в курсе» того, что Медведев подписался на страницу. При этом в центре отметили, что эта новость их «повеселила». «А вообще странно, конечно. Как так вышло? Одна подписка, и то наша», — задались вопросом в визовом центре.

Спустя некоторое время Медведев отписался от страницы визового центра. «Вижу, печалька», — отреагировал на это представитель организации.