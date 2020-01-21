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Отставка правительства Медведева ,  
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Медведев после отставки отписался в Instagram ото всех

По данным СМИ, Медведев был подписан в этой соцсети на аккаунт правительства. В Twitter и во «ВКонтакте» бывший премьер все еще следит за страницей кабмина
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев больше не подписан на единственную страницу в Instagram, за которой он следил. Это произошло после того, как он объявил об отставке кабинета министров, внимание на это обратили «Открытые медиа». По их информации, Медведев был подписан на аккаунт правительства.

По данным сервиса Wayback Machine, сохраняющего архивные копии сайтов и сервисов, еще 14 января Медведев был подписан на одну страницу в Instagram. Сейчас же он не подписан ни на кого.

При этом аккаунт правительства все еще подписан на Медведева.

В Twitter и во «ВКонтакте» Медведев все еще читает правительство.

15 января Медведев объявил об отставке правительства. Это произошло после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства предложил внести в Конституцию изменения, преобразующие конфигурацию власти в стране (в том числе речь шла об усилении полномочий парламента). Решение об отставке Медведев объяснил тем, что хочет дать президенту возможность реализовать все предложенные идеи.

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Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу, а Медведева назначили на пост заместителя председателя Совета безопасности — президент уже внес в Госдуму проект закона, который вводит эту должность.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев, Instagram
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