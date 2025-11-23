 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Институт Пушкина назвал самое популярное слово 2025 года

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом 2025 года слово «Победа». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе института. Второе и третье место заняли название национального мессенджера «Max» и слово «нейросеть».

«Для российского общества «победа» — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм», — отметил ректор института Никита Гусев.

В пресс-службе выбор «победы» словом года назвали «глубоко символичным и закономерным», так как в 2025 году в отмечается 85-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
Общество
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

В сообщении института говорится, что в список для голосования на слово года попали имена собственные, а также понятия из общественно-политической и технологической сфер. В частности, среди кандидатов на слово 2025 года были «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник».

В 2024 году словом года стал «Пушкин»: в том году в России отметили 225-летие со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина. В 2023 году словом года признали «нейросеть», занявшую в этом году третье место.

