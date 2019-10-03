Эксперты предложили преобразовать ФСИН в гражданское ведомство

В чем проблемы российских тюрем

Российская пенитенциарная система не справляется с задачей сдерживания преступности и не выполняет функцию ресоциализации осужденных, констатируют эксперты. На это, в частности, указывает высокий процент рецидивов: 54% тюремного населения — люди, уже имеющие судимость. Одновременно бюджет российской тюремной системы — самый высокий в Европе. «Издержки текущей уголовной политики и функционирования правоохранительной и пенитенциарной системы представляются неоправданно высокими по сравнению с тем уровнем защиты жителей страны, который они в состоянии обеспечить», — говорится в докладе.

В России самое высокое в Европе число заключенных на душу населения (375 на 100 тыс. при среднем уровне в 102 на 100 тыс). Российские осужденные чаще европейских получают в виде наказания реальное лишение свободы. Также они чаще европейских отбывают длительные сроки (свыше трех лет): 76% против 60%, тогда как «длительная изоляция осужденных от общества не вносит существенного вклада в профилактику последующих преступлений», — утверждают авторы доклада. Сроки изоляции от трех лет и выше приводят к дезадаптации человека в обществе и увеличивают риск рецидива, делают выводы авторы доклада.

Среди проблем российской уголовной политики эксперты выделяют гиперкриминализацию экономической активности: «Действия, которые можно считать частью обычного хозяйственного оборота или результатом незначительных ошибок в экономической деятельности, могут быть квалифицированы и квалифицируются как преступления». Такая ситуация парадоксальным образом стимулирует предпринимателей уходить в серый сектор экономики, поскольку риски при легальной и теневой деятельности сопоставимы, предупреждают в ЦПУР.

Другая проблема — избыточное преследование наркопотребителей. С запрещенными веществами связана самая массовая категория уголовных дел; 28% заключенных отбывают наказание именно по наркотическим делам, и большинство из них — по составам, не связанным со сбытом или изготовлением наркотиков, за объемы, не предполагающие широкой торговли. Среди правовых норм, создающих практику преследования наркопотребителей, эксперты особо выделяют приравнивание всей массы изъятой смеси к массе чистого вещества.

Авторы отмечают провал и непоследовательность реформ, нацеленных на гуманизацию условий в местах лишения свободы. Современная система ФСИН унаследовала многие свойства советского ГУЛАГа, в том числе нелогичное распределение колоний по регионам, нарушающее право осужденных отбывать наказание недалеко от места жительства и встречаться с родными, указали эксперты.

Приоритетом военизированной ФСИН является контроль и изоляция осужденных, что мешает их ресоциализации. У заключенных редко есть возможность работать и почти никогда нет возможности учиться во время отбывания наказания.

Что предложили эксперты

Авторы доклада считают, что дорогостоящее для общества лишение свободы, должно использоваться «с разумной экономностью», а санкции, не связанные с изоляцией преступников, должны применяться более широко. Снизить тюремное население могли бы также более широкое применение условно-досрочного освобождения и распространение на большинство наркотических составов практики перезачета сроков наказания, действующей с прошлого года.

Кроме того, пенитенциарной системе следует сместить приоритеты в сторону ресоциализации заключенных, что позволит компенсировать последствия их дезадаптации в обществе и усвоения криминальной культуры, считают эксперты. Для этого необходим перевод ФСИН в статус гражданского ведомства.

Эксперты считают, что из структуры ФСИН нужно выделить подразделения, осуществляющие охранно-режимные и оперативно-розыскные функции, передав их либо особому подразделению внутри ФСИН, либо спецподразделениям МВД.

Они предлагают ввести конкурсный порядок замещения должностей начальника пеницитарных учреждений, а также модернизировать систему подготовки кадров для тюремной системы.

Среди прочих мер по ресоциализации осужденных эксперты предлагают усилить в законодательстве требование отправлять и в колонии недалеко от мест проживания, оборудовать больше помещений для кратких и длительных свиданий с родными, разработать специальную программу социальной адаптации освобожденных, а также «легализовать использование осужденными мобильных телефонов и иных средств связи». У заключенных также должен быть доступ к интернету — они должны использовать его «в целях самообразования под контролем администрации», считают эксперты.