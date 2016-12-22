Замглавы ФСИН рассказал о планах запретить мобильную связь в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует внести в законодательство изменения, согласно которым на территории исправительных учреждений будет невозможно пользоваться мобильной связью, рассказал «Интерфаксу» заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — сказал Бояринев. Он добавил, что по данному вопросу ведомство «плотно работает» с Минкомсвязью.

Замдиректора ведомства добавил, что изменения в законодательство могут быть внесены уже в 2019 году. На вопрос агентства, обращалась ли ФСИН к операторам, Бояринев ответил, что «операторам это невыгодно», поскольку они «стараются получить прибыль». Он подчеркнул, что различные типы связи требуют разных средств для блокировки и добиться отключения связи в колониях можно только с помощью законодательных изменений.

Бояринев отметил, что за полгода заключенным незаконно пытались передать 10 тыс. телефонов, все они были изъяты. При этом у отбывающих наказание есть возможность до 15 минут в день говорить по стационарным телефонам под контролем администрации.