В МВД решили создать подразделения по борьбе с киберпреступностью

В МВД решили создать подразделения по борьбе с киберпреступностью

МВД России объявило о создании новых подразделений по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре Министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», –заявила она.

«Новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности», — говорится в сообщении. Подразделения должны появиться как в центральном аппарате МВД, так и в его территориальных органах.

Владимир Колокольцев поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить документы, которые определят структуру, полномочия и функции новых подразделения.