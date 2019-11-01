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В МВД решили создать подразделения по борьбе с киберпреступностью

МВД России объявило о создании новых подразделений по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре Министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», –заявила она.

«Новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности», — говорится в сообщении. Подразделения должны появиться как в центральном аппарате МВД, так и в его территориальных органах.

Владимир Колокольцев поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить документы, которые определят структуру, полномочия и функции новых подразделения.

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«Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне», — отмечается в сообщении.

Приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата Министерства будет подготовлен до 30 декабря. К тому же сроку должны быть разработаны соответствующие в территориальные органы.

Ранее МВД было поручено разработать портал для жалоб населения на киберпреступников. Сайт должен был выступить в роли агрегатора, на котором бы собирались и хранились в единой системе жалобы о киберинцидентах от граждан, юрлиц, госорганов и аккумулировать.

Теги: МВД РФ, высокие технологии, новости РБК, киберпреступность
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