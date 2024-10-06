NASA второй раз перенесло отстыковку от МКС Crew Dragon с россиянином на борту

NASA перенесло отстыковку от МКС Crew Dragon с россиянином на борту

На Crew Dragon на Землю должен вернуться россиянин Александр Гребёнкин. Отстыковку откладывают второй раз из-за плохой погоды у побережья Флориды, где должен приводниться корабль

Александр Гребенкин (Фото: nasa.gov)

NASA планирует провести отстыковку корабля Crew Dragon от МКС 10 октября, а не 8-го, как планировалось ранее, сообщает американское космическое агентство в Х.

«NASA и SpaceX теперь планируют не ранее 3:05 утра по восточному времени в четверг, 10 октября (11:05 мск. — РБК), отстыковку миссии Crew-8 от Международной космической станции из-за погодных условий у побережья Флориды», — сказано в сообщении.

Ее откладывают второй раз: сначала отстыковка планировалась на 7 октября, 8 октября экипаж должен был вернуться на Землю.

Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребёнкиным стартовал к МКС 4 марта. С ним на борту также находились астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт (только он летел не в первый раз) и Джанетт Эппс. Старт миссии Crew-8 тоже переносили — четырежды. Изначально он должен был состояться 22 февраля.

Помимо Гребёнкина из россиян на МКС сейчас находятся Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер. Горбунов прибыл на МКС с миссией Crew-9 30 сентября.

За время нахождения миссии Crew-8 в космосе с МКС на таком же корабле назад вернулась Crew-7. В числе ее участников был еще один россиянин — Константин Борисов. 12 марта корабль с экипажем приводнился возле побережья Флориды после 199-суточной экспедиции.