NASA перенесло отстыковку от МКС Crew Dragon с россиянином на борту
NASA планирует провести отстыковку корабля Crew Dragon от МКС 10 октября, а не 8-го, как планировалось ранее, сообщает американское космическое агентство в Х.
«NASA и SpaceX теперь планируют не ранее 3:05 утра по восточному времени в четверг, 10 октября (11:05 мск. — РБК), отстыковку миссии Crew-8 от Международной космической станции из-за погодных условий у побережья Флориды», — сказано в сообщении.
Ее откладывают второй раз: сначала отстыковка планировалась на 7 октября, 8 октября экипаж должен был вернуться на Землю.
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребёнкиным стартовал к МКС 4 марта. С ним на борту также находились астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт (только он летел не в первый раз) и Джанетт Эппс. Старт миссии Crew-8 тоже переносили — четырежды. Изначально он должен был состояться 22 февраля.
Помимо Гребёнкина из россиян на МКС сейчас находятся Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер. Горбунов прибыл на МКС с миссией Crew-9 30 сентября.
За время нахождения миссии Crew-8 в космосе с МКС на таком же корабле назад вернулась Crew-7. В числе ее участников был еще один россиянин — Константин Борисов. 12 марта корабль с экипажем приводнился возле побережья Флориды после 199-суточной экспедиции.
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