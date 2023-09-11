Кабмин попросили отложить введение «закона о такси» из-за роста цен

Вице-спикер Госдумы попросил отложить до 2025 года ряд требований «закона о такси», в частности, пункта, позволяющего региональным властям определять цвет и класс машин такси. Депутат указал на рекордный рост цен за перевозки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой отложить до 2025 года ряд требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» из-за роста цен на перевозки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В своем обращении депутат обращает внимание, что сегодня по всей России наблюдается резкий скачек стоимости проезда в такси. По его словам, это обусловлено рядом факторов, в том числе подорожанием стоимости машин, топлива, необходимостью индексации зарплаты водителям.

«По данным Росстата, стоимость поездки достигла максимума за 10 лет и составляет 32,5 рубля в расчете на 1 км, притом что цены и так продолжали расти на протяжении всего года. Немалую роль в увеличении стоимости играет вступивший в силу закон. Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования», — говорится в документе.

Чернышов пояснил, что новый закон, например, наделил региональные власти правом определять требования к оформлению автомобилей такси, их цветовой гамме и экологическому классу. При этом в каждом регионе эти требования разные. «Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на черный рынок пассажирских перевозок. При этом цвет такси никак не влияет ни на качество предоставляемых услуг, ни на безопасность поездки», — говорится в письме.

По словам депутата, главной задачей государства в этой ситуации должна быть защита граждан от роста цен на такси. «В связи с указанным прошу вас поддержать инициативу об отсрочке вступления в силу части требований закона до 2025 года», — подчеркнул депутат.

Как отмечают «Известия», помимо Чернышова, с обращениями к региональным властям о необходимости убрать некоторые нормы из «закона о такси» также обращалось Объединение самозанятых России, в котором состоит более 70 тыс. перевозчиков. Руководитель общественной организации Игорь Жмакин отмечал, что стоимость краски и работ обязательно войдет в ценник таксистов, при этом те, кто не захочет перекрашивать личный автомобиль, уйдут в тень.

»Мы возвращаемся в 1990-е. Трагедия не только в повышении цены, а том, что большая часть отрасли может начать работать в нелегальном поле. Но понятно, что это небезопасно как для таксистов, так и для пассажиров: непонятно, кто к кому сел и кто кого повез, хотя такое уже было, когда номера телефонов такси вешались в объявлениях на заборах», — заявил Жмакин.

С 1 сентября вступили в силу основные положения «закона о такси». Документ ужесточает требования к водителю: для работы тот должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Если у водителя есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов, работать таксистом он не сможет. Законом также предполагается создание в каждом регионе трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси.

Также закон устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена шашечками, на крыше должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, а в салоне размещена информация о перевозчике и водителе: номер в реестрах, телефон для приема жалоб и предложений и т.п.

Кроме этого, закон обязует службу заказа легкового такси автоматически передавать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, которые в том числе содержат сведения о перевозках, местоположении такси и водителя.

Участники рынка и ранее просили перенести срок вступления закона и предупреждали о сложностях его исполнения — в частности, указывали на то, что в регионах не созданы специальные реестры таксистов, а новые требования к ним могут привести к дефициту кадров и повышению стоимости проезда.