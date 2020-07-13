Путин назвал импортозамещение не панацеей

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Россия должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, передает телеканал «Россия-24».

«Хочу подчеркнуть, импортозамещение — не панацея. Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал Путин. Он отметил, что в России следует продолжать улучшение делового климата, чтобы стимулировать появление новых инвестиционных проектов в этой области.

Президент привел в пример ситуацию последних месяцев, когда из-за пандемии коронавируса границы оказались закрыты, и международная торговля «застопорилась». Он указал, что это доказывает актуальность задачи по снижению импортозамещения.

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