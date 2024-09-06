РКН объяснил удаление проекта о регистрации блогеров

РКН сообщил, что проект ведения реестра блогеров с аудиторией более 10 тыс. еще находится в работе, поэтому его публикация была преждевременной. В удаленном проекте предлагалось собирать у информацию вплоть до IP-адресов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проект реестра страниц в соцсетях, насчитывающих более 10 тыс. подписчиков, размещенный 6 сентября на портале проектов нормативных правовых актов, был оттуда удален, поскольку опубликовали его из-за технической ошибки, сообщили РБК в Роскомнадзоре.

«Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — сообщили в ведомстве.

Закон, обязывающий владельцев страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков раскрывать данные о себе, Владимир Путин подписал месяц назад. В документе, опубликованном накануне, РКН описывал порядок ведения реестра блогеров и раскрытия информации о них. В соответствии с ним, блогеры должны были передавать в ведомство свои имена, телефонные номера и адреса электронных почт, IP-адрес компьютера, с которого пользователь соцсети, а также администратор зарегистрировались в соцсети и так далее.

Все эти сведения можно будет отправить как через сайт Роскомнадзора, так и на электронную почту. После этого служба в течение недели должна проверить их достоверность. После подтверждения достоверности Роскомнадзор в течение трех дней принимает решение о включении страницы в реестр. Еще три дня дается на уведомление об этом владельца страницы. Если какие-то из сведений, включенных в реестр, меняются, владелец страницы должен уведомить об этом Роскомнадзор.

В удаленном проекте ведения реестра говорилось, что он должен вступить в силу с 1 ноября.

Для тех владельцев каналов, которые будут обязаны зарегистрироваться, но не сделают этого, предусмотрены ограничения: они не смогут размещать у себя рекламу, а другим каналам нельзя будет репостить их сообщения, объяснял глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.