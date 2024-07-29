В Думе одобрили поправку, обязывающую блогеров представляться властям
Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, согласно которой блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн, передает корреспондент РБК.
Поправка вносится в закон «О рекламе», ее подготовили ко второму чтению. В ее тексте, с которым ознакомился корреспондент РБК, говорится, что «в случае, если объем аудитории персональной страницы составляет более 10 тыс. пользователей социальной сети», создавший такую страницу пользователь обязан:
- предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать себя. Состав сведений и порядок их предоставления определит правительство;
- не допускать на своей странице распространения информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в соответствующий перечень.
Составлять и вести такой перечень пользователей, аудитория чьих страниц превышает 10 тыс. пользователей, будет Роскомнадзор. Создатель такой страницы, если она не включена в список, не сможет легально размещать рекламу.
«Каналы, которые соблюдают российское законодательство, включаются РКН в соответствующий перечень и маркируются соцсетью. <…> Отсутствие этой верификации не запрещает блогеру вести дальше свою страницу, но для них вводится запрет: им запрещено размещать у себя рекламу, а другие каналы не должны репостить их сообщения», — пояснил Хинштейн.
Ранее власти и Роскомнадзор обсуждали возможность распространить эти требования на блогеров с ежедневной аудиторией более 1 тыс. человек, однако затем лимит увеличили. Как пояснили в ведомстве РБК, по ч. 2 ст. 10 закона № 149-ФЗ информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, которые будут достаточны для его идентификации. Такое требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, но в большинстве случае не исполняется, отметили в РКН.
Сегодня онлайн-платформы сегодня часто выполняют для россиян роль СМИ, подчеркивали в Роскомнадзоре. «Важно, чтобы сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, были известны. Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента», — полагают в надзорной службе.
Блогеров намеревались обязать сообщать в Роскомнадзор свои фамилию, имя, отчество и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это будет считаться не регистрацией в ведомстве, а уведомлением, что владелец аккаунта занимается распространением информации, поясняли в РКН.
ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов во время боев с исламистами в Мали
Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Путин освободил от должности первого заместителя главы МИД Владимира Титова
Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам
В Карелии предупредили о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
«Сбер» поддержал инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация