В Думе одобрили поправку, обязывающую блогеров представляться властям

Блогеры-десятитысячники будут обязаны предоставлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать личность, их данные будут вносить в реестр. Распространять информацию со страниц, не внесенных в него, запретят

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Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, согласно которой блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн, передает корреспондент РБК.

Поправка вносится в закон «О рекламе», ее подготовили ко второму чтению. В ее тексте, с которым ознакомился корреспондент РБК, говорится, что «в случае, если объем аудитории персональной страницы составляет более 10 тыс. пользователей социальной сети», создавший такую страницу пользователь обязан:

предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать себя. Состав сведений и порядок их предоставления определит правительство;

не допускать на своей странице распространения информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в соответствующий перечень.

Составлять и вести такой перечень пользователей, аудитория чьих страниц превышает 10 тыс. пользователей, будет Роскомнадзор. Создатель такой страницы, если она не включена в список, не сможет легально размещать рекламу.

«Каналы, которые соблюдают российское законодательство, включаются РКН в соответствующий перечень и маркируются соцсетью. <…> Отсутствие этой верификации не запрещает блогеру вести дальше свою страницу, но для них вводится запрет: им запрещено размещать у себя рекламу, а другие каналы не должны репостить их сообщения», — пояснил Хинштейн.

Ранее власти и Роскомнадзор обсуждали возможность распространить эти требования на блогеров с ежедневной аудиторией более 1 тыс. человек, однако затем лимит увеличили. Как пояснили в ведомстве РБК, по ч. 2 ст. 10 закона № 149-ФЗ информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, которые будут достаточны для его идентификации. Такое требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, но в большинстве случае не исполняется, отметили в РКН.

Сегодня онлайн-платформы сегодня часто выполняют для россиян роль СМИ, подчеркивали в Роскомнадзоре. «Важно, чтобы сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, были известны. Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента», — полагают в надзорной службе.

Блогеров намеревались обязать сообщать в Роскомнадзор свои фамилию, имя, отчество и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это будет считаться не регистрацией в ведомстве, а уведомлением, что владелец аккаунта занимается распространением информации, поясняли в РКН.