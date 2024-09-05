РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиков

Роскомнадзор предложил включать в реестр страниц соцсетей с 10 тыс. подписчиков данные о владельце страницы и ее администраторах, в том числе номера их телефонов, адреса электронных почт и IP-адреса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор предложил порядок формирования и ведения реестра страниц в соцсетях, насчитывающих более 10 тыс. подписчиков. Соответствующий проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Месяц назад президент подписал закон, обязывающий владельцев страниц с соответствующей аудиторией раскрывать данные о себе.

В соответствии с предложением Роскомнадзора в реестр предлагается включать следующие сведения:

наименование персональной страницы и ее адрес в интернете (эти сведения будут открытыми);

данные о пользователе соцсети (для физлиц — граждан России это фамилия, имя и отчество, для иностранцев — также ФИО и страна проживания, для юрлиц — название организации, организационно-правовая форма, регистрационный номер, для ИП — фамилия, имя и отчество, а также регистрационный номер, для иностранных компаний — название, страна регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации);

телефонные номера и адреса электронных почт владельца страницы в соцсети, которые использовались при создании страницы и используются при ее ведении. Такую же информацию необходимо будет предоставить о людях, которые размещают информацию на странице, то есть администраторах;

IP-адрес компьютера, с которого пользователь соцсети, а также администратор зарегистрировались в соцсети. Кроме того, необходимы будут IP-адреса компьютеров, с которых была создана страница и осуществляется ее ведение.

Эти сведения для включения в реестр можно будет отправить как через сайт Роскомнадзора, так и на определенную электронную почту. После их получения служба в течение недели должна проверить их достоверность. После подтверждения достоверности Роскомнадзор в течение трех дней принимает решение о включении страницы в реестр, затем еще три дня дается на уведомление об этом владельца страницы.

Если какие-то из сведений, включенных в реестр, меняются, владелец страницы должен уведомить об этом Роскомнадзор.

Страницу в соцсети могут исключить из реестра, если были нарушены положения федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», если пользователь ее удалил или если число ее подписчиков стало меньше 10 тыс. Предусмотрена также процедура повторного включения страницы в реестр.

Предлагаемая дата вступления приказа в силу — 1 ноября.

В сопроводительных документах к проекту порядка формирования реестра Роскомнадзор также перечислил соцсети, которых будут касаться новые правила деанонимизации владельцев страниц. Это Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord, Yappy. Эти соцсети включены в Реестр соцсетей Роскомнадзора. Facebook и Instagram туда не входят, их головная компания Meta признана экстремистской и запрещена в России.

Закон, обязывающий владельцев страниц с объемом аудитории более 10 тыс. подписчиков сообщать данные о себе, Дума приняла в конце июля. После одобрения Совфедом в начале августа его подписал президент.

Новые нормы предусматривают ограничения для владельцев страниц, которые будут обязаны сообщить о себе, но не сделают этого, — они не смогут размещать у себя рекламу, а другим каналам нельзя будет репостить их сообщения. При этом в июле Дума в первом чтении одобрила законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими социальных сетях.

Во время обсуждения в Думе замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин утверждал, что раскрытие информации о владельцах телеграм-каналов повышает ответственность их авторов и делает «информационный оборот» более прозрачным.

Опрошенные РБК юристы говорили, что к новому механизму есть ряд вопросов. Например, непонятно, какие страницы подходят под определение персональных. «Раньше законодатель не задавался целью ее [персональную страницу] подробно определять. Например, страница интернет-магазина в VK — это персональная страница?» — рассуждал партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али.

Он также обращал внимание на то, что дела о нарушении законодательства о рекламе будет возбуждать и вести ФАС, но при этом большинство дел возбуждаются не по инициативе службы, а по жалобам. «То есть мы получим еще один инструмент конкурентной борьбы», — прогнозировал эксперт. Об этом говорила и юрист практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov&Pevzner Екатерина Артемьева: «Обычно подобные нарушения устанавливаются при помощи обращений от граждан и от других органов, например прокуратуры или при помощи выборочного мониторинга».