Google объяснила удаление YouTube-канала Гоблина

YouTube-канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти, сообщили РБК в пресс-службе компании Google, которая владеет видеохостингом.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — указали в компании. Там объяснили, что эта политика запрещает контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», включая боевые действия на Украине.

«Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — добавили в Google.

Пучков ранее сообщил РБК, что причиной удаления его канала стало «нарушение правил сообщества». Блогер отметил, что не получал никаких предупреждений, кроме уведомления об удалении.

На канале «Гоблин» выходили ролики на исторические и политические темы, в том числе о ситуации на Украине, обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски. Канал был известен закадровыми («гоблинскими») переводами фильмов, сериалов и видеоигр (например, картин «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола» и др.). Незадолго до блокировки Пучков сообщил, что канал набрал 3 млн подписчиков.

Удаление канала прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!» — написал он в комментариях под постом в сообществе блогера во «ВКонтакте».