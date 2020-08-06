Lenta.Ru и Gazeta.Ru получат госсубсидии на зарплату сотрудникам

Входящим в группу Rambler интернет-изданиям Lenta.Ru и Gazeta.Ru выделено более 72 млн руб. господдержки. Эти средства холдинг, владельцы которого Сбербанк и Александр Мамут, направит на зарплаты сотрудникам

Александр Мамут (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Федеральное агентство по печати и массовых коммуникаций (Роспечать) заключило на этой и прошлой неделе соглашения со структурами холдинга Rambler на предоставление субсидий из федерального бюджета, следует из материалов федерального казначейства. В частности, ООО «Лента.Ру» получит до конца года более 40,8 млн руб., АО «Газета.Ру» — 31,2 млн руб., ООО «Рамблер Групп» — 7,5 млн руб.

В первом случае 30,8 млн руб. предназначены «на создание и поддержание» в интернете сайта Lenta.Ru, еще 10 млн руб. — сайта Indicator.Ru, во втором случае вся сумма выделена для интернет-СМИ Gazeta.Ru, в третьем — для сайта «Секрет фирмы». Получатели субсидий могут использовать их только как фонд оплаты труда штатных и внештатных сотрудников, следует из текста соглашений.

Выделение субсидий «некоторым медиаактивам» группы Rambler не связано с недостатком собственных средств, утверждает представитель холдинга. По его словам, «заработная плата в группе компаний выплачивается в полном объеме и без задержек за счет операционной деятельности компании».

Финансирование осуществляется в рамках конкретных проектов, которые были поданы в соответствующем порядке, определенным федеральным законодательством, в сроки, которые закреплены в документации Роспечати, настаивает представитель Rambler.

Получение господдержки регламентировано: заявки от СМИ в этом году принимались Роспечатью до 29 мая, их рассматривал экспертный совет ведомства. В середине июля был опубликован список электронных СМИ, которым будут предоставлены субсидии. Структуры Rambler в этом перечне не значатся.