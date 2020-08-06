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Lenta.Ru и Gazeta.Ru получат госсубсидии на зарплату сотрудникам

Входящим в группу Rambler интернет-изданиям Lenta.Ru и Gazeta.Ru выделено более 72 млн руб. господдержки. Эти средства холдинг, владельцы которого Сбербанк и Александр Мамут, направит на зарплаты сотрудникам
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Федеральное агентство по печати и массовых коммуникаций (Роспечать) заключило на этой и прошлой неделе соглашения со структурами холдинга Rambler на предоставление субсидий из федерального бюджета, следует из материалов федерального казначейства. В частности, ООО «Лента.Ру» получит до конца года более 40,8 млн руб., АО «Газета.Ру» — 31,2 млн руб., ООО «Рамблер Групп» — 7,5 млн руб.

В первом случае 30,8 млн руб. предназначены «на создание и поддержание» в интернете сайта Lenta.Ru, еще 10 млн руб. — сайта Indicator.Ru, во втором случае вся сумма выделена для интернет-СМИ Gazeta.Ru, в третьем — для сайта «Секрет фирмы». Получатели субсидий могут использовать их только как фонд оплаты труда штатных и внештатных сотрудников, следует из текста соглашений.

Выделение субсидий «некоторым медиаактивам» группы Rambler не связано с недостатком собственных средств, утверждает представитель холдинга. По его словам, «заработная плата в группе компаний выплачивается в полном объеме и без задержек за счет операционной деятельности компании».

Финансирование осуществляется в рамках конкретных проектов, которые были поданы в соответствующем порядке, определенным федеральным законодательством, в сроки, которые закреплены в документации Роспечати, настаивает представитель Rambler.

Получение господдержки регламентировано: заявки от СМИ в этом году принимались Роспечатью до 29 мая, их рассматривал экспертный совет ведомства. В середине июля был опубликован список электронных СМИ, которым будут предоставлены субсидии. Структуры Rambler в этом перечне не значатся.

Решения экспертного совета, которые рассматривали заявки входящих в Rambler СМИ, находятся на сайте Роспечати в открытом доступе, утверждает представитель Rambler, не предоставляя конкретных ссылок.

РБК направил запрос начальнику отдела по связям с общественностью Роспечати Анфисе Храмовой.

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Основным владельцем группы Rambler в конце июле стал Сбербанк. Он увеличил свою долю с 46,2% в головной компании медиахолдинга до 55%, пообещав инвестировать во всю группу около 2 млрд руб. и обеспечить ей «абсолютное лидерство на рынке». Оставшиеся 45% Rambler сохранил за собой бизнесмен Александр Мамут.

Но у входящих в Rambler СМИ, как ранее отмечал РБК, особая структура собственности. Все СМИ холдинга через цепочку компаний оформлены на ООО «Рамблер&Ко Медиа», в котором у ООО «Эпоха Диджитал», головной компании Rambler (55% — у структуры Сбербанка, 45% — у структуры Мамута), чуть меньше 20%. А 80% принадлежат ООО «Медианна», бенефициаром которой является лишь Мамут. Таким образом, косвенная доля Сбербанка в СМИ сейчас равняется 11%, косвенная доля Мамута — 89%.

Отсутствие у Сбербанка контроля над СМИ обусловлено требованиями закона «О СМИ»: с 2016 года он запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть больше 20% в любой компании — учредителе СМИ. Юридическим лицам-нерезидентам принадлежит, по данным на апрель 2019 года, 45,05% акций госбанка. Таким образом, если бы Сбербанку принадлежали 55% СМИ группы Rambler, то доля иностранного капитала в них достигала бы почти 25%.

Мамут сохранил контроль над СМИ группы Rambler после сделки со Сбербанком
Технологии и медиа
Александр Мамут

То, что банк стал совладельцем Lenta.Ru и Gazeta.Ru, «очень важно» для его клиентов, утверждал в прошлом ноябре в интервью Forbes президент Сбербанка Герман Греф. «Мы совместно из этого сделаем конфетку, — обещал Греф. — Новости всегда весьма востребованы. Мы в этот бизнес сами не пошли бы, но мы идем за клиентом, и, изучив потребности, мы пришли к выводу, что нам нужен новостной ресурс».

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Насколько популярны СМИ группы Rambler

Ежедневная всероссийская аудитория Lenta.ru на мобильных устройствах и десктопах в апреле 2020 года достигала, согласно измерениям Mediascope, почти 2,6 млн человек старше 12 лет. Аналогичный показатель Gazeta.Ru — 1,4 млн россиян.

Ранее стало известно, что Роспечать выделит в этом году 37,8 млн руб. на поддержание основанного Арамом Габреляновым интернет-издания Life. Этим летом были утверждены субсидии в размере 27 млн руб. также сети городских порталов, основным владельцем которой является группа Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева и американской Hearst. Получит 10 млн руб. от Роспечати и принадлежащее этой группе издание «Фонтанка.Ру». При этом ранее Шкулев называл господдержку «бичом рынка»: «Государственный бюджет вмешивается в то, какой контент делается, и включает тумблер пропаганды».

Автор: Сергей Соболев
Теги: Rambler Group, Сбербанк, Александр Мамут, госсубсидии, Роспечать, Lenta.ru
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