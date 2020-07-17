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Издание Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам

Основанное Арамом Габреляновым интернет-издание Life в этом году получит из федерального бюджета 37,8 млн руб. на создание и поддержку сайта. Большая часть средств пойдет на зарплаты
Арам Габрелянов
Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 4 июня подписало соглашение с АО «Ньюс Медиа» на предоставление субсидии в размере 37,8 млн руб., следует из материалов федерального казначейства. Субсидия выдана на «выполнение работ по созданию и поддержанию» в интернете сайта сетевого издания Life, указано в соглашении.

Получатель должен будет потратить 23,8 млн руб. из этой субсидии на оплату труда штатных и нештатных работников издания, 5,58 млн руб. — на аренду серверного оборудования и оплату хостинга, 5,4 млн руб. — на покупку лицензионного программного обеспечения и оплату лицензии, оставшиеся 3 млн руб. — на техническое поддержание сайта.

На сайте Life указано, что издание «функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям». В пресс-службе издания подтвердили, что выделенная субсидия пойдет на «поддержку и развитие ресурса Life.ru, который активно занимается созданием социально значимых проектов».

Основатель холдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов, который сейчас занимает должность редакционного директора издания Life, заявил РБК, что он «не в курсе» ситуации с получением господдержки, потому что «к финансам не имеет никакого отношения».

Основанный Габреляновым Life впервые получит госсубсидии
Технологии и медиа
<p>Арам Габрелянов</p>

Ежегодно экспертный совет Роспечати рассматривает заявки редакций СМИ на получение субсидий, по итогу формируется список получателей, которые в течение года могут претендовать на господдержку. В перечне получателей субсидий на 2020 год, опубликованном на сайте ведомства, АО «Ньюс Медиа» не значится. Начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова не пояснила, почему АО «Ньюс Медиа» получило субсидию, несмотря на его отсутствие в перечне заявленных получателей господдержки.

Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб.

Что такое издание Life

Сетевое издание Life публикует новости политики, экономики, технологий, культуры.

АО «Ньюс Медиа» выступает учредителем издания Life с июля 2019 года, указано в материалах Роскомнадзора, управляет редакцией ООО «Диджитал Ньюс», 100% которого принадлежит «Ньюс Медиа», следует из данных ЕГРЮЛ. Текущие акционеры АО не раскрываются, последняя информация об учредителях в ЕГРЮЛ датирована 2005 годом.

Осенью 2018 года планировалось изменить концепцию Life. Занимавший тогда пост гендиректора АО «Ньюс Медиа» Анатолий Сулейманов утверждал, что издание перестанет быть «сайтом для ура-патриотов» и станет платформой авторского контента, где любой желающий сможет выкладывать свои тексты и видео. Однако перезапуск не состоялся, и в сентябре 2018-го все менеджеры объявили об уходе из этого проекта.

Всероссийская ежемесячная аудитория сайта Life.ru на мобильных устройствах и десктопах в мае 2020 года составляла, согласно измерениям Mediascope, 5,4 млн человек старше 12 лет.

Выручка АО «Ньюс Медиа» по РСБУ в 2019 году составила 14,7 млн руб., чистая прибыль — 908 тыс. руб.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Life, LifeNews, Арам Габрелянов, Роспечать, госсубсидии, господдержка, СМИ
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