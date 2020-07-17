Издание Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам

Основанное Арамом Габреляновым интернет-издание Life в этом году получит из федерального бюджета 37,8 млн руб. на создание и поддержку сайта. Большая часть средств пойдет на зарплаты

Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 4 июня подписало соглашение с АО «Ньюс Медиа» на предоставление субсидии в размере 37,8 млн руб., следует из материалов федерального казначейства. Субсидия выдана на «выполнение работ по созданию и поддержанию» в интернете сайта сетевого издания Life, указано в соглашении.

Получатель должен будет потратить 23,8 млн руб. из этой субсидии на оплату труда штатных и нештатных работников издания, 5,58 млн руб. — на аренду серверного оборудования и оплату хостинга, 5,4 млн руб. — на покупку лицензионного программного обеспечения и оплату лицензии, оставшиеся 3 млн руб. — на техническое поддержание сайта.

На сайте Life указано, что издание «функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям». В пресс-службе издания подтвердили, что выделенная субсидия пойдет на «поддержку и развитие ресурса Life.ru, который активно занимается созданием социально значимых проектов».

Основатель холдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов, который сейчас занимает должность редакционного директора издания Life, заявил РБК, что он «не в курсе» ситуации с получением господдержки, потому что «к финансам не имеет никакого отношения».