Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98 Бизнес, 07:00 Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн Бизнес, 07:00 СМИ сообщили о проникновении троих подростков с АК-47 в поместье Трампа Общество, 06:36 Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока Общество, 06:00 Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде» Политика, 05:52 «Роскосмос» в 1,7 раза увеличил финансирование ракеты-носителя «Ангара» Технологии и медиа, 05:47 СК начал проверку после травмирования 17 военнослужащих в ЕАО Общество, 05:28 В Приморье десять детей отравились в гостинице Общество, 05:07 The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии Бизнес, 04:55 Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала Общество, 04:38 Facebook удалил пост Трампа из-за ложных утверждений о COVID-19 Общество, 04:17 Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска работы Технологии и медиа, 03:48 СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза Бизнес, 03:34 Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте Общество, 03:01
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» в 1,7 раза увеличил финансирование ракеты-носителя «Ангара»

Контракт на разработку ракетного комплекса увеличился в цене с 26,2 до 45,5 млрд руб. Цена одной новой ракеты превысит 6 млрд руб. На 2023-2025 годы намечены три испытательных пуска
Ракета-носитель «Ангара»
Ракета-носитель «Ангара» (Фото: Роскосмос)

Финансирование разработки и испытаний ракет-носителей класса «Ангара» увеличено с 26 до 45 млрд руб. Это следует из размещенных «Роскосмосом» документов на сайте госзакупок, передает «РИА Новости».

На опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур» по созданию ракетного комплекса для космодрома Восточный в 2015 году планировали выделить 32,4 млрд руб. В 2018 году сумму финансирования сократили — она составила 26,2 млрд руб. Эти средства должны были пойти на разработку ракеты-носителя «Ангара-А5» и три ее пуска в рамках летных испытаний. Сейчас в документах «Роскосмоса» говорится о выделении на «Амур» 45,5 млрд руб.

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Бизнес
Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей &laquo;Ангара&raquo;

По данным «РИА Новости», стоимость первой ракеты «Ангара-А5М» для проведения испытаний в 2023-2024 года составит 6,1 млрд руб. Вторая ракета этого типа должна быть готова в 2023-2025 годах, на нее выделяется 6,2 млрд руб.

Всего на Восточном в течение трех лет должны провести три пуска новых ракет-носителей. В 2023 году проведут испытания «Ангары-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированной «Ангары-А5М».

По данным «Роскосмоса», космический ракетный комплекс «Ангара» представляет собой семейство экологически чистых ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, способных выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Технологии и медиа
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

В июне в госкорпорации сообщали, что стоимость одной ракеты класса «Ангара» составит 5 млрд руб., что ниже стартовой цены. При этом в «Роскосмосе» уточнили, что после проведения летных испытаний, себестоимость изделия снизится.

Позже в госкорпорации заявили, что в госконтракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» включена разработка варианта ракеты-носителя «Ангара-А5В» с многоразовыми ступенями, которые смогут возвращаться на землю.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Роскосмос, ракета-носитель, «Ангара»
Материалы по теме
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Бизнес
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Технологии и медиа
Первый коммерческий запуск ракеты «Ангара» перенесли на конец 2021 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter