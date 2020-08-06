«Роскосмос» в 1,7 раза увеличил финансирование ракеты-носителя «Ангара»

Контракт на разработку ракетного комплекса увеличился в цене с 26,2 до 45,5 млрд руб. Цена одной новой ракеты превысит 6 млрд руб. На 2023-2025 годы намечены три испытательных пуска

Ракета-носитель «Ангара» (Фото: Роскосмос)

Финансирование разработки и испытаний ракет-носителей класса «Ангара» увеличено с 26 до 45 млрд руб. Это следует из размещенных «Роскосмосом» документов на сайте госзакупок, передает «РИА Новости».

На опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур» по созданию ракетного комплекса для космодрома Восточный в 2015 году планировали выделить 32,4 млрд руб. В 2018 году сумму финансирования сократили — она составила 26,2 млрд руб. Эти средства должны были пойти на разработку ракеты-носителя «Ангара-А5» и три ее пуска в рамках летных испытаний. Сейчас в документах «Роскосмоса» говорится о выделении на «Амур» 45,5 млрд руб.

По данным «РИА Новости», стоимость первой ракеты «Ангара-А5М» для проведения испытаний в 2023-2024 года составит 6,1 млрд руб. Вторая ракета этого типа должна быть готова в 2023-2025 годах, на нее выделяется 6,2 млрд руб.

Всего на Восточном в течение трех лет должны провести три пуска новых ракет-носителей. В 2023 году проведут испытания «Ангары-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированной «Ангары-А5М».