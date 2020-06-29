Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

Согласно отчету Центра им. Хруничева, себестоимость ракеты-носителя составляет 7 млрд руб., а к 2024 году ее планируют снизить на 3 млрд руб.

Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Себестоимость ракеты-носителя «Ангара» составляет 7 млрд руб., следует из пояснений к бухгалтерской отчетности Центра им. Хруничева за 2019 год (.pdf).

В документе говорится, что предприятие в рамках консолидации «внутреннего резерва» вместе с «Роскосмосом» проводит комплекс мероприятий по снижению себестоимости ракеты, в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства «Ангара» на мощностях производственного объединения (ПО) «Полет»

Так, к 2024 году она должна составить 4 млрд руб.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таком образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза. К тому времени, когда ожидается серийное производство «Ангары», ее себестоимость останется в полтора раза больше, чему у «Протона-М».