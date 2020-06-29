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Технологии и медиа ,  
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Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

Согласно отчету Центра им. Хруничева, себестоимость ракеты-носителя составляет 7 млрд руб., а к 2024 году ее планируют снизить на 3 млрд руб.
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Себестоимость ракеты-носителя «Ангара» составляет 7 млрд руб., следует из пояснений к бухгалтерской отчетности Центра им. Хруничева за 2019 год (.pdf).

В документе говорится, что предприятие в рамках консолидации «внутреннего резерва» вместе с «Роскосмосом» проводит комплекс мероприятий по снижению себестоимости ракеты, в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства «Ангара» на мощностях производственного объединения (ПО) «Полет»

Так, к 2024 году она должна составить 4 млрд руб.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таком образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза. К тому времени, когда ожидается серийное производство «Ангары», ее себестоимость останется в полтора раза больше, чему у «Протона-М».

В «Роскосмосе» назвали сроки начала серийного производства «Ангары»
Технологии и медиа
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Протон» — ракета-носитель тяжелого класса, предназначена для выведения космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. «Протон-М» — основная модификации ракеты-носителя.

В 2018 году «Роскосмос» решил прекратить производство «Протона» после выполнения всех контрактов и использовать ракету-носитель «Ангара». В госкорпорации сообщили, что серийное производство «Ангары» на ПО «Полет» должно начаться в 2023 году и назвали это приоритетной задачей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Ангара», «Протон», Центр им. Хруничева
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