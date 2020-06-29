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В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

В ведомстве отметили, что к «Ангаре» предъявляются дополнительные требования надежности: она создается как ракета для пилотируемой программы
Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей «Ангара»
Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей «Ангара» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Контракт на несколько ракет «Ангара-А5» в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее ₽5 млрд за одну ракету. Это существенно ниже стартовой цены. Об этом РБК рассказал представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмоса».

По его словам, до завершения переезда производства в Омск на площадку ПО «Полет» Центр имени Хруничева вынужден работать на двух производственных площадках, что создает дополнительные накладные расходы. Помимо этого, «Ангара-А5», в отличие от «Протона», создается как ракета для пилотируемой программы, что предъявляет к ней дополнительные требования надежности.

В «Роскосмосе» указали, что после запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость ракеты снизится.

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Технологии и медиа
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

В ведомстве также указали, что приступили к реализации этапа внедрения нового поколения ракет-носителей всех классов — от легкого до сверхтяжелого — и обеспечат их конкурентные тактико-технические и ценовые характеристики.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя «Ангара-А5» стоит ₽7 млрд. Это в три раза дороже чем производство «Протона-М». При этом издание указывало, что к 2024 году себестоимость «Ангары» может снизиться до ₽4 млрд.

Всего в семейство «Ангары» входят три разных носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». В Роскосмосе рассчитывают, что с их помощью удастся заменить устаревшие «Протон-М» и «Рокот», а серийное производство начнется в Омске 2023 году.

Авторы: Инна Сидоркова, Артем Филипенок
Теги: Роскосмос, «Ангара»
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