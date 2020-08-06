«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Владельцев проданных за долги машин освободили от транспортного налога Авто, 09:51 Владелец «Муз ТВ» провел IPO своей компании без активов Технологии и медиа, 09:51 Путин назначил бывшего зампредседателя Верховного суда замглавы Минюста Общество, 09:40 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 09:39 «ВымпелКом» объяснил ухудшение показателей пандемией и потерей «темпа» Технологии и медиа, 09:37 Шифрование и другие тренды российского рынка информационной безопасности Pro, 09:28 Бизнесмен Фридкин купил итальянский футбольный клуб «Рома» Спорт, 09:20 «Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты Общество, 09:04 Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях Бизнес, 08:43 «ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента Технологии и медиа, 08:40 Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом» Технологии и медиа, 08:30 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:26 Аппетит на карантине: как изменились вкусы потребителей — Bloomberg Pro, 08:25 Фигурист сборной России сдал ЕГЭ на 97 баллов Спорт, 08:21
Технологии и медиа ,  
0 

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

Глава «ВымпелКома» в интервью РБК сообщил, что компания отказалась от навязанных услуг, которые портили отношения с клиентами. Оператор с 2016 года из квартала в квартал теряет абонентов и сейчас пытается остановить этот процесс
VEON VEON $1,64 -4,09% Купить
Александр Торбахов
Александр Торбахов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Мы отказались от так называемого токсичного контента — навязанных услуг, которые, к сожалению, операторы себе позволяют. Считаю, что даже если это какие-то потери выручки, строить отношения с клиентом таким образом — это ни в какие ворота не лезет», — сообщил Александр Торбахов РБК в своем первом интервью после назначения на должность гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»
Технологии и медиа
Александр Торбахов

Это одна из мер, с помощью которых оператор намерен восстановить связь с клиентами. По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».

Video

Как пояснила пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева, компания ввела более жесткую систему подтверждения подписок — для подключения стороннего сервиса клиенту необходимо будет ввести номер своего телефона, пройти верификацию и затем ввести уникальный код из СМС-сообщения в новом окне.

«После совершения всех этих действий чек о покупке придет в следующем СМС-сообщении. Мы уже видим снижение обращений клиентов по этой теме», — отметила Айбашева. По ее словам, оператор стимулировал контент-провайдеров изменить визуальный вид страниц с правилами подписок, сделав их более четкими и понятными. «В качестве карательной меры использовали вариант полного разрыва отношений или наказание рублем, если наши клиенты будут снова попадать на их подписки», — резюмировала Айбашева.

«ВымпелКом» разрешил сотрудникам «Билайна» работать из дома из-за вируса
Технологии и медиа

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: что делать при конфликтном увольнении. Советы работодателю РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Последний раз абонентская база «ВымпелКома» в России показала рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года во втором квартале 2016 года, после этого показатель снижался. Лучший результат по количеству абонентов оператор продемонстрировал по итогам 2015 года — тогда у него было 59,8 млн клиентов.

По итогам второго квартала 2020 года «ВымпелКом» показал снижение абонентской базы, выручки и показателя EBITDA. Как пояснил Торбахов, частично на негативную динамику повлияли ограничения, связанные с пандемией, однако имели значение и проблемы, существовавшие в компании до этого.

Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье
Бизнес
Василь Лацанич

По словам Торбахова, материнская компания утвердила основные элементы обновленной стратегии «ВымпелКома».

  • Клиентоцентричность. «Запуск любого продукта, любое обсуждение внутри компании должно идти от потребностей клиента. Многие менеджеры постепенно так влюбляются в свой вид деятельности, свой продукт, что выдернуть их из этой парадигмы, заставлять смотреть глазами клиента — нетривиальная история. По сути, нужно поменять культуру компании, этим мы сейчас и занимаемся», — пояснил гендиректор компании.
  • Технический аспект. «ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
  • Третий — компания будет увеличивать проникновение цифровых услуг. По словам Торбахова, «клиент становится все более цифровым, потребляет все больше интернета, и общаться с ним нужно более цифровым образом». Причем в плане цифровой трансформации телеком, по мнению главы «ВымпелКома», является «одной из самых отсталых индустрий в России». Несмотря на то что сим-карты «не нужно ни нюхать, ни примерять, как одежду, ни вникать в сотни характеристик, как у телевизора», у всех телеком-компаний только 1–2% продаж приходится на онлайн. В период карантина, по его словам, индустрии, которые были готовы (онлайн-продажи продуктов, еды, одежды и т.д.), «увидели всплеск онлайн-продаж и пожали прекрасные плоды», тогда как «телеком практически остался на прежних низких уровнях».
  • «ВымпелКом» также намерен увеличить экспертизу работы с данными в компании. «Все часто повторяющиеся решения в компании должны приниматься на основе алгоритмов, а не на основе интуиции и так называемых экспертных мнений», — считает Торбахов.
  • Последний элемент стратегии — увеличение доходов от non connectivity — направлений, не связанных непосредственно с телекоммуникационной услугой, но комплементарные ей.

Среди других мер, которые должны помочь компании остановить падение абонентской базы, Торбахов назвал изменение организационной структуры. В частности, в июне на должность вице-президента по качеству и клиентскому опыту была назначена Мария Елаева, которая до этого семь лет возглавляла аналогичное направление в МТС. Эта позиция перешла в прямое подчинение гендиректору.

Торбахов оговорился, что финансовые параметры стратегии пока не утверждены. В то же время он пояснил, что менеджмент и акционеры пришли к пониманию, что серьезные инвестиции должны продолжиться.

«ВымпелКом» утвердил стратегию на 2019–2021 годы в начале прошлого года, и она была сроком на три года. Изначально она предполагала увеличение инвестиций в мобильную и фиксированную сети связи, для того чтобы компания могла наращивать абонентскую базу и выручку, рост эффективности затрат и развитие партнерств.

Авторы: Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: Вымпелком, Билайн, Александр Торбахов, СМС-рассылка
Материалы по теме
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
Технологии и медиа
«ВымпелКом» предупредил о сбоях в работе интернета из-за обрыва каналов
Технологии и медиа
В «ВымпелКоме» сменился гендиректор
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter