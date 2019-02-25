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«ВымпелКом» изменит стратегию на фоне снижения абонентской базы
«ВымпелКом» обновил стратегию на фоне снижения абонентской базы и сообщений о переговорах по продаже компании. Оператор продолжит инвестировать в развитие сети, займется финтехом и изменит систему учета абонентов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В понедельник «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представил инвесторам обновленную стратегию на 2019–2021 годы, рассказал РБК представитель компании. Основа стратегии — увеличение абонентской базы, развитие сети связи, партнерств, новых услуг на основе финансовых технологий и больших данных, а также медиасервисов.

По итогам 2018 года абонентская база «ВымпелКома» снизилась на 5% по сравнению с 2017 годом, до 55,3 млн клиентов. Выручка компании выросла на 5,7%, до 291,5 млрд руб. «Эти абоненты скорее были номинальными. Мы хотим увеличивать базу, в первую очередь за счет качественных абонентов», — заявил РБК гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич. По его словам, компания не планирует больше снижать абонентскую базу по количеству сим-карт, а намерена плавно наращивать этот показатель при помощи продаж в собственной рознице и баланса по MNP (mobile number portability — возможность сохранения номера при смене оператора мобильной связи).

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Кроме того, оператор планирует сменить формат раскрытия абонентской базы. «Мы пришли к выводу, что абонентская база — это не только сим-карты. Мы будем предлагать нашей материнской компании, сообществу в целом, перейти от учета в показателе абонентской базы только сим-карт», — рассказал Лацанич. Сейчас показатель абонентской базы в отчетности не учитывает абонентов широкополосного доступа, телевидения и других услуг. Лацанич считает это неправильным, потому что такие услуги «имеют более быстрый потенциал роста для компании, чем мобильная связь». «Доходы от мобильной связи в 2018 году по сравнению с прошлым годом выросли на 2,6%, а от услуги доступа в интернет в сегменте физлиц — на 7,6%. Рост был выше в три раза, но он получает меньше публичного освещения, потому что все гоняются за мобильными абонентами», — сетует глава «ВымпелКома».

На вопрос, как учитывать одного человека, который пользуется несколькими услугами, представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания планирует «показывать совокупное количество пользователей всех услуг». Представитель акционера «ВымпелКома» — холдинга Veon — не ответил на запрос РБК.

Представить «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) не стал комментировать предложение конкурента изменить подход к оценке абонентской базы. Представители других крупных операторов не ответили на момент публикации.

Переговоры о продаже «ВымпелКома»

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что телекоммуникационный холдинг Veon в прошлом году вел переговоры о продаже «ВымпелКома» с «Ростелекомом». По данным агентства, продажа соответствует стратегии холдинга Veon, который хочет оставаться только на тех рынках, где занимает лидирующие позиции. В России «ВымпелКом» занимает третье место на рынке после МТС и «МегаФона». Однако стороны не пришли к соглашению по цене «ВымпелКома». В Veon и «ВымпелКоме» не комментировали эту информацию. Как сообщил РБК Лацанич, российский бизнес, который приносит Veon половину выручки и больше половины показателя EBITDA, «не может рассматриваться как ненужный только потому, что компания является третьим игроком на рынке». «Это нужно учитывать в стратегии», — указал он.

Другие направления стратегии

  • По словам Василя Лацанича, компания несколько лет подряд не доинвестировала в развитие сети, что отразилось на охвате новыми технологиями, в частности 4G, на качестве и скорости сети. «В 2018 году был сделан огромный рывок, мы построили рекордное за все время существования «ВымпелКома» количество базовых станций, что привело к увеличению потребления услуг. В 2019 году намерены построить не меньше, чем было в предыдущем году», — сообщил он. По итогам 2018 года капитальные затраты «ВымпелКома» составили 46,6 млрд руб., что на 19,8% больше, чем в 2017 году.
  • «ВымпелКом» намерен перестроить внутренние процессы. «Мы готовы предоставлять им различного рода информацию, позволяющую формировать их клиентам таргетированные предложения, подключать к продуктивным системам, технологическим ресурсам, стать максимально открытыми для потенциальных партнеров. Взамен хотим получать минимальный риск при запуске любых услуг», — Лацанич. По его словам, это позволит легко запускать услуги, пилотировать их и сворачивать в случае неуспеха.
  • Одним из направлений развития оператора должен стать финтех. Это электронные кошельки, пластиковые и виртуальные банковские карты, переводы между пользователями, возможность оплаты в одно касание и др. Для развития этого направления «ВымпелКом» намерен в ближайшее время выкупить 40% Национальной сервисной компании (владеет платежным сервисом RuRu) у Альфа-банка, рассказали РБК два источника, близкие к обеим сторонам переговоров. Сейчас «ВымпелКому» косвенно принадлежит 52,05% этой компании, еще 7,95% — у миноритарных акционеров. Лацанич отказался комментировать эту информацию. В Альфа-банке не ответили на вопрос РБК.
  • Оператор намерен развивать направление AdTech (программное обеспечение и другие технологии для повышения эффективности маркетинга и рекламы). «Хотим, чтобы наши решения были включены в стандартный набор того, чем пользуются рекламные агентства и их клиенты. Речь, к примеру, о запуске услуг для корпоративного бизнеса, где будет использоваться таргетирование», — объяснил Лацанич.
Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина
При участии: Екатерина Литова
Теги: «ВымпелКом», «Билайн», VEON, мобильная связь
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