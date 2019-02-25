«ВымпелКом» изменит стратегию на фоне снижения абонентской базы

«ВымпелКом» обновил стратегию на фоне снижения абонентской базы и сообщений о переговорах по продаже компании. Оператор продолжит инвестировать в развитие сети, займется финтехом и изменит систему учета абонентов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В понедельник «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представил инвесторам обновленную стратегию на 2019–2021 годы, рассказал РБК представитель компании. Основа стратегии — увеличение абонентской базы, развитие сети связи, партнерств, новых услуг на основе финансовых технологий и больших данных, а также медиасервисов.

По итогам 2018 года абонентская база «ВымпелКома» снизилась на 5% по сравнению с 2017 годом, до 55,3 млн клиентов. Выручка компании выросла на 5,7%, до 291,5 млрд руб. «Эти абоненты скорее были номинальными. Мы хотим увеличивать базу, в первую очередь за счет качественных абонентов», — заявил РБК гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич. По его словам, компания не планирует больше снижать абонентскую базу по количеству сим-карт, а намерена плавно наращивать этот показатель при помощи продаж в собственной рознице и баланса по MNP (mobile number portability — возможность сохранения номера при смене оператора мобильной связи).

Кроме того, оператор планирует сменить формат раскрытия абонентской базы. «Мы пришли к выводу, что абонентская база — это не только сим-карты. Мы будем предлагать нашей материнской компании, сообществу в целом, перейти от учета в показателе абонентской базы только сим-карт», — рассказал Лацанич. Сейчас показатель абонентской базы в отчетности не учитывает абонентов широкополосного доступа, телевидения и других услуг. Лацанич считает это неправильным, потому что такие услуги «имеют более быстрый потенциал роста для компании, чем мобильная связь». «Доходы от мобильной связи в 2018 году по сравнению с прошлым годом выросли на 2,6%, а от услуги доступа в интернет в сегменте физлиц — на 7,6%. Рост был выше в три раза, но он получает меньше публичного освещения, потому что все гоняются за мобильными абонентами», — сетует глава «ВымпелКома».

На вопрос, как учитывать одного человека, который пользуется несколькими услугами, представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания планирует «показывать совокупное количество пользователей всех услуг». Представитель акционера «ВымпелКома» — холдинга Veon — не ответил на запрос РБК.