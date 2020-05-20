Из Минкомсвязи уйдет один из заместителей министра

Алексей Соколов был назначен на должность заместителя главы Минкомсвязи в 2014 году (министром был Николай Никифоров), став куратором политики импортозамещения в ИТ-отрасли. Как писал «Коммерсантъ» в 2008 году, Соколов был советником секретаря Совбеза Николая Патрушева, а его отца издание называло близким знакомым секретаря Совбеза. Впервые о возможности ухода Алексея Соколова с поста замглавы Минкомсвязи сообщило отраслевое издание TAdviser в конце прошлого года. В октябре 2019 года скончался его отец, и участники рынка ждали, что Алексею Соколову нужно будет разбираться с наследством. По данным СПАРК, Соколов-старший имел 33-процентную долю в поставщике оборудования для промышленной маркировки продукции «ВА Системс», 10% в ООО «Предприятие по производству диагностических препаратов», 60% в ТД «Ветбиопром», чей основной вид деятельности — торговля фармацевтической продукцией. Также он владел долей в нескольких научно-исследовательских предприятиях. Сейчас этими активами как доверительный управляющий владеет его жена Ирина Соколова.
Кроме того, Соколов-старший являлся председателем совета директоров разработчика в области лазерной техники и аналитического приборостроения АО «Научные приборы», сейчас эту должность также занимает Ирина Соколова.
Никто из опрошенных РБК участников рынка не захотел официально прокомментировать, чем им запомнилась деятельность Алексея Соколова на посту заместителя министра. По словам двух собеседников, многие из проектов, которые курировал Соколов, не были реализованы до конца. Так, в конце 2019 года глава Минкомсвязи передал полномочия куратора импортозамещения в сфере ИТ другому своему заместителю — Евгению Кислякову, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Два собеседника издания указывали, что министр был недоволен результатами импортозамещения программного обеспечения.
После этого в зоне ответственности Соколова остались реализация федерального проекта «Информационная безопасность» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», целостность и устойчивость интернета, криптография, госполитика в сфере обработки персональных данных и безопасности связи. Как указал один из собеседников РБК, у Соколова не было определенного места в министерстве: «Под ним не было своей отрасли, он то продвигал импортозамещение, то отвечал за кибербезопасность, то за цифровое развитие».
Были нарекания и к ходу реализации «Цифровой экономики». По оценке Счетной палаты, в январе—сентябре 2019 года члены «Цифровой экономики» смогли освоить только 52,1% от запланированных расходов. Меньше всего средств удалось израсходовать в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» — всего 1%. Как сообщил «Коммерсантъ», Аналитический центр при правительстве предложил исключить из федерального проекта ряд мероприятий и перераспределить 1,6 млрд руб. на другие задачи.
«Ключевая проблема заключалась в том, что за направление информационной безопасности отвечает ведомство, которое имело очень опосредованное отношение к этой теме, — пояснил эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. — Два основных регулятора по этому направлению, ФСТЭК и ФСБ, изначально не были привлечены к этой работе, что в итоге и повлекло за собой отсутствие понятной всем экспертам цели работы центра компетенций, а также отсутствие увязки всех предложенных мероприятий между собой и с уже реализуемыми службами ведомственными инициативами и программами. В результате не нашлось никого, кто мог бы взять на себя окончательную ответственность не только за формирование федерального проекта, но и за его реализацию и контроль промежуточных результатов».