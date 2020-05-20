Из Минкомсвязи уйдет один из заместителей министра

В ближайшее время замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов покинет свой пост, рассказали источники РБК. Он курировал направление информационной безопасности в нацпрограмме «Цифровая экономика», реализация которой вызвала нарекания

Алексей Соколов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

О том, что заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов в ближайшее время уйдет с этого поста, РБК рассказали три источника на рынке информационной безопасности и два собеседника, близких к правительству.

После того как в январе пост главы Минкомсвязи вместо Константина Носкова занял Максут Шадаев, число заместителей министра увеличилось с восьми до девяти. Но в апреле было принято новое поставление, вновь оставившее восемь чиновников этого статуса, хотя сейчас на сайте министерства их по-прежнему девять. Соколову «не хватило стула в министерстве», отмечает один из собеседников РБК. В среду, 20 мая, шесть заместителей были переназначены, следует из опубликованных к моменту выхода материала распоряжений правительства, Соколова среди них не было.

По словам другого собеседника РБК, уже в июне может быть объявлено, кто займет место Соколова. Если в штатном расписании Минкомсвязи так и останется восемь заместителей, то источник РБК не исключает, что может произойти еще одна отставка и совмещение обязанностей двух предыдущих у одного из оставшихся замов.

Представитель Минкомсвязи на просьбу о комментарии заявил, что все кадровые решения публикуются на правительственном портале. РБК направил запрос в правительство.