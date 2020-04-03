«Большая четверка» поделит регионы для развития 5G

Операторы готовы развивать 5G в России на условиях разделения между собой всех регионов. По какому принципу пройдет разделение и кому достанется Московский, самый прибыльный, регион, пока не ясно

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минкомсвязь подготовила новую версию Концепции создания и развития сетей 5G в России, в которой привела детали работы совместного предприятия (СП), созданного «МегаФоном», «Ростелекомом», МТС и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»). Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили три источника на телекоммуникационном рынке.

Из концепции следует, что СП распределит регионы страны между своими участниками. На первом этапе связь 5G в конкретном регионе сможет развивать только одна компании — она станет якорным оператором. Другие участники СП, решившие также начать оказывать услуги в этом регионе, смогут использовать сеть партнера как присоединившиеся операторы, и должны будут компенсировать часть понесенных якорным оператором затрат.

То, какими будут сети 5G в каждом из регионов, будет зависеть от особенностей существующих в них сетей LTE, ширины высвобожденного совместным предприятием спектра частот и стратегии каждого из игроков по выходу на рынок услуг 5G, отмечается в документе. При этом участники СП будут придерживаться принципа «один регион — одна сеть 5G» до тех пор, пока всем его членам не выделят достаточно частот для строительства собственных сетей.

«Большая четверка» подписала соглашение о намерениях совместно развивать сети 5G в начале декабря прошлого года. В совместном заявлении представители компаний говорили, что СП не будет являться телеком-оператором и его деятельность будет направлена на расчистку радиочастотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Из подготовленной Минкомсвязью концепции также следует, что СП не будет вести коммерческую деятельность, владеть лицензиями на оказание услуг или собственной инфраструктурой. Доступ к инфраструктуре должен быть равным для всех учредителей СП.

Объединение будет выполнять функцию коллективного переговорщика с организациями и отдельными пользователями спектра 5G для согласования вариантов его освобождения, а также предлагать регулятору пути внедрения 5G в условиях дефицита частотного ресурса.