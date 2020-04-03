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«Большая четверка» поделит регионы для развития 5G

Операторы готовы развивать 5G в России на условиях разделения между собой всех регионов. По какому принципу пройдет разделение и кому достанется Московский, самый прибыльный, регион, пока не ясно
МТС MTSS ₽297,65 -0,55% Купить
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минкомсвязь подготовила новую версию Концепции создания и развития сетей 5G в России, в которой привела детали работы совместного предприятия (СП), созданного «МегаФоном», «Ростелекомом», МТС и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»). Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили три источника на телекоммуникационном рынке.

Из концепции следует, что СП распределит регионы страны между своими участниками. На первом этапе связь 5G в конкретном регионе сможет развивать только одна компании — она станет якорным оператором. Другие участники СП, решившие также начать оказывать услуги в этом регионе, смогут использовать сеть партнера как присоединившиеся операторы, и должны будут компенсировать часть понесенных якорным оператором затрат.

То, какими будут сети 5G в каждом из регионов, будет зависеть от особенностей существующих в них сетей LTE, ширины высвобожденного совместным предприятием спектра частот и стратегии каждого из игроков по выходу на рынок услуг 5G, отмечается в документе. При этом участники СП будут придерживаться принципа «один регион — одна сеть 5G» до тех пор, пока всем его членам не выделят достаточно частот для строительства собственных сетей.

«Большая четверка» подписала соглашение о намерениях совместно развивать сети 5G в начале декабря прошлого года. В совместном заявлении представители компаний говорили, что СП не будет являться телеком-оператором и его деятельность будет направлена на расчистку радиочастотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Из подготовленной Минкомсвязью концепции также следует, что СП не будет вести коммерческую деятельность, владеть лицензиями на оказание услуг или собственной инфраструктурой. Доступ к инфраструктуре должен быть равным для всех учредителей СП.

Объединение будет выполнять функцию коллективного переговорщика с организациями и отдельными пользователями спектра 5G для согласования вариантов его освобождения, а также предлагать регулятору пути внедрения 5G в условиях дефицита частотного ресурса.

В концепции не указано, на какое юридическое лицо будет оформлено СП, однако говорится, что в нем возможно участие государства. Ранее «МегаФон» и «Ростелеком» создали совместное предприятие для развития 5G — ООО «Новые цифровые решения». Операторы договорились рассмотреть это предприятие в качестве базового варианта для СП, рассказывал РБК гендиректор «Новых цифровых решений» Вадим Семенов. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев подтвердил, что пока эта договоренность остается в силе.

Представители участников СП не ответили на вопрос РБК, как они будут распределять между собой регионы для строительства сетей. РБК направил запрос в Минкомсвязь.

Успешный опыт работы по модели «якорный и присоединившийся операторы» существует, например, в Швеции, между операторами Sonera и Tele2, рассказывает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Однако при построении сети 5G стоит помнить не только о выручке, но и о расходах на работы, напоминает он. «В России ключевой регион для операторов — Московский. Именно в Москве в первые годы будет сосредоточена основная прибыль от сетей 5G, и, вероятнее всего, и в последующее время», — считает Анкилов.

Отдельные положения новой версии концепции 5G соответствуют меморандуму о создании совместного предприятия, подтвердил представитель «МегаФона» Михаил Мишин. Однако целый ряд вопросов относительно совместной работы компаний отражает собственное видение регулятора и не вполне соответствует позиции отрасли, сказал он. Какие именно это вопросы, Мишин не уточнил. Источник, близкий к одному из участникам СП, пояснил, что пункт концепции о якорном операторе был предложен его участниками и принят Минкомсвязью.

Представители МТС и «ВымпелКома» рассказали РБК, что пока изучают документ и не готовы делать какие-либо выводы. По словам представителя «Ростелекома», пока нет ответа на главный вопрос — какие именно частоты будут предоставлены операторам, обсуждать другие детали преждевременно.

Как поменялась стоимость строительства сетей 5G

В концепции Минкомсвязи приведены обновленные оценки стоимости строительства сетей 5G. Общие затраты для всех операторов на развертывание сетей 5G в Москве до 2024 года при преимущественно самостоятельном развитии сетей каждой компанией связи составят 41 млрд руб., при интенсивном совместном использовании сетевой инфраструктуры — 29 млрд руб., при развитии сети единым инфраструктурным оператором — 16 млрд руб. В городах-миллионниках — 161 млрд, 112 млрд и 55,4 млрд руб., соответственно. Однако указанные расчеты сделаны, исходя из курса доллара в 69,9 руб. (текущий курс составляет 77,5 руб. за доллар).

В первом варианте концепции стоимость строительства сетей 5G в городах-миллионниках была выше: 163 млрд, 114 млрд и 72 млрд руб., соответственно.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: сотовые операторы, Минкомсвязь, радиочастоты, 5G
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