«Коммерсантъ» узнал о планах «Делимобиля» закрыть премиум-каршеринг

Часть машин переведут в традиционный каршеринг, а часть продадут, рассказали источники «Коммерсанта». Сервис Anytime начал работу в 2012 году и был первым в России каршерингом

Оператор каршеринга «Делимобиль» решил закрыть сервис аренды машин премиум-класса по подписке Anytime Prime, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на авторынке.

Как пояснил собеседник газеты, оператор мог принять такое решение на фоне отъезда из России топ-менеджеров, на которых был рассчитан сервис. Другими причинами могли стать экономия россиян, их отказ от услуг сервиса, а также резкое подорожание автомобилей, считает основатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. Из-за двукратного или трехкратного роста цен «Делимобиль» мог решить, что распродать транспорт выгоднее, чем продолжать его эксплуатацию, пояснил эксперт. Компания могла пойти на такой шаг, учитывая рост стоимости запчастей, заключил он.

«Делимобиль» — это сервис каршеринга, работающий в нескольких городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.Сервис начал работу в 2015 году. Сейчас его автопарк насчитывает порядка 17 тыс. автомобилей. Anytime был первым в России каршерингом, он начал работать в Москве в 2012 году. «Делимобиль» приобрел его в 2018 году.

Другой эксперт, аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михалин отметил, что Anytime потеряла возможность обслуживать парк и пополнять его новыми автомобилями, в частности, из-за роста расходов на лизинг.

В конце февраля и в течение весны одновременно с введением многими странами санкций об уходе с российского рынка и прекращении поставок объявляли зарубежные компании. Поставки в страну приостановили такие крупные автопроизводители, как Mercedes, Volvo, Toyota Motor, Jaguar Land Rover, General Motors и другие.

После этого Минпромторг разработал проект постановления, который частично снимает ответственность за параллельный или серый импорт. Ранее в России существовала ответственность за импорт продукции, маркированной товарным знаком, без соответствующего документированного разрешения от правообладателя. Постановление 30 марта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он наделил Минпромторг полномочиями формировать список товаров, открытых к ввозу. В список, опубликованный ведомством, попала продукция Land Rover, Jaguar, Bentley, Lexus, Infiniti и других производителей автомобилей премиум-класса.

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При этом 13 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервисных центров сообщил, что дилеры столкнулись с дефицитом комплектующих для автомобилей. Тогда же «Тинькофф Страхование» заявило о росте цен на запчасти в среднем на 30%. Сильнее всего подорожали детали к автомобилям марок Ford, Subaru, Mercedez и BMW.