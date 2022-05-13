Сервисные центры сообщили о дефиците автомобильных запчастей

В основном проблемы возникают с комплектующими для кузовного ремонта. На этом фоне растут цены — в среднем на 30%. Сильнее всего подорожали запчасти для Ford, Subaru, Mercedez, BMW

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Запасы некоторых автомобильных запчастей в России сокращаются из-за западных санкций и проблем с логистикой, сообщают сервисные центры, пишет «Коммерсантъ». На этом фоне стоимость комплектующих выросла в среднем на 30%, по данным «Тинькофф Страхования».

По словам гендиректора по сервису «Авилона» Алексея Гуляева, «в наиболее заметном дефиците» запчасти для кузовного ремонта. «В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на 2–4 месяца работы», — пояснил он.

Руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский уточнил, что около 30–35% техцентров сейчас испытывают сложности с наличием комплектующих. По его словам, тяжелее всего ситуация с деталями для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также с расходниками: моторным маслом, фильтрами, свечами зажигания.

Иванский добавил, что ситуация с запчастями была сложной еще в период пандемии, однако ухудшилась после начала операции на Украине и ввода санкций.

По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, для моделей автомобилей старше пяти лет есть неоригинальные кузовные запчасти, а также подержанные. Однако владельцы новых и уникальных машин сталкиваются с «острым дефицитом» кузовных деталей — от стекол и фар до крыльев и бамперов.

При этом, добавляет Тимашов, есть в наличии расходники (фильтры, колодки, диски), также «относительно нормально» обстоит дело с деталями подвески (рычаги, амортизаторы, подшипники), а вот с агрегатными деталями и электронными блоками есть сложности.

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Основными причинами дефицита запчастей являются волатильность валют, невозможность прозрачного ценообразования и проблемы с логистикой, в том числе нехватка морских контейнеров, отмечает Иванский. В целом, пишет «Коммерсантъ», дилеры надеются, что проблему с дефицитом запчастей и ростом цен решит параллельный импорт, который недавно разрешил Минпромторг.

По данным «Тинькофф Страхования», с февраля запчасти для кузовного ремонта подорожали в среднем на 31%:

бамперы (передний и задний) — на 34 и 32% соответственно;

передние фары — на 32%;

крылья — на 31%;

передние двери — на 30%;

капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%;

стекла — на 26%.

Среди марок автомобилей оригинальные запчасти сильнее всего выросли в цене для Ford (на 83%). Также на 48% подорожали комплектующие для Subaru, на 44% — для Mercedez-Benz, на 41% — для BMW, на 39% — для Audi, на 34% — для Mitsubishi, на 34% — для Renault, на 33% — для Volvo, на 31% — для Skoda.

Менее 30% составил рост цены на запчасти для Mazda (29%), Lada (27%), Volkswagen (26%), Nissan (25%), Kia (24%).

Роман Тимашов из «Автодом Алтуфьево» отметил, что на дефицит востребованной позиции рынок реагирует кратным ростом цены. По его словам, на некоторые позиции в определенное время цены превышали рекомендованные в шесть раз.

«Рост цен на запчасти в среднем на 30% привел к тому, что многие игроки рынка предлагают доплату за действующие полисы каско порядка 20–40%. Это позволяет сохранить объем страхового покрытия на прежнем уровне и избежать случаев, в которых клиент, даже не сильно повредивший дорогостоящую часть автомобиля, может столкнуться с тем, что его транспортное средство будет признано не подлежащим восстановлению», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.