Сервисные центры сообщили о дефиците автомобильных запчастей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 68,78 (-3,85) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 65,79 (-3,05) Инвестиции, 12 мая, 16:10
По 31 кг сахара съедают россияне в среднем за год — в 4 раза выше нормы Социальная экономика, 10:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:16
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:15
WSJ сообщила о продаже девяти танкеров «Совкомфлота» из-за санкций Политика, 10:14
Курс доллара упал ниже ₽63 впервые с февраля 2020 года Инвестиции, 10:12
Эти экономисты предсказали кризис 2008 года. Вот что они говорят сейчас Pro, 10:00
Сервисные центры сообщили о дефиците автомобильных запчастей Бизнес, 09:57
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:52
Курс биткоина после обвала вырос на 13% и поднялся выше $30 тыс. Крипто, 09:50
Когда брендам не стоит обыгрывать тему санкций в маркетинге Pro, 09:46
Более 300 населенных пунктов обесточены в Брянской области из-за погоды Общество, 09:42
Тренер чемпионок России назвал «обезьяной» волейболистку «Уралочки» Спорт, 09:41
Медведев предсказал голод, эпидемии и кризисы из-за санкций против России Политика, 09:32
Глава Skyeng назвал ЕГЭ и сериалы «конкурентами образования» Технологии и медиа, 09:31
Бизнес ,  
0 

Сервисные центры сообщили о дефиците автомобильных запчастей

В основном проблемы возникают с комплектующими для кузовного ремонта. На этом фоне растут цены — в среднем на 30%. Сильнее всего подорожали запчасти для Ford, Subaru, Mercedez, BMW
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Запасы некоторых автомобильных запчастей в России сокращаются из-за западных санкций и проблем с логистикой, сообщают сервисные центры, пишет «Коммерсантъ». На этом фоне стоимость комплектующих выросла в среднем на 30%, по данным «Тинькофф Страхования».

По словам гендиректора по сервису «Авилона» Алексея Гуляева, «в наиболее заметном дефиците» запчасти для кузовного ремонта. «В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на 2–4 месяца работы», — пояснил он.

Руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский уточнил, что около 30–35% техцентров сейчас испытывают сложности с наличием комплектующих. По его словам, тяжелее всего ситуация с деталями для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также с расходниками: моторным маслом, фильтрами, свечами зажигания.

Иванский добавил, что ситуация с запчастями была сложной еще в период пандемии, однако ухудшилась после начала операции на Украине и ввода санкций.

КамАЗ полностью перейдет на российские запчасти
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, для моделей автомобилей старше пяти лет есть неоригинальные кузовные запчасти, а также подержанные. Однако владельцы новых и уникальных машин сталкиваются с «острым дефицитом» кузовных деталей — от стекол и фар до крыльев и бамперов.

При этом, добавляет Тимашов, есть в наличии расходники (фильтры, колодки, диски), также «относительно нормально» обстоит дело с деталями подвески (рычаги, амортизаторы, подшипники), а вот с агрегатными деталями и электронными блоками есть сложности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти
Статьи
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции

Основными причинами дефицита запчастей являются волатильность валют, невозможность прозрачного ценообразования и проблемы с логистикой, в том числе нехватка морских контейнеров, отмечает Иванский. В целом, пишет «Коммерсантъ», дилеры надеются, что проблему с дефицитом запчастей и ростом цен решит параллельный импорт, который недавно разрешил Минпромторг.

По данным «Тинькофф Страхования», с февраля запчасти для кузовного ремонта подорожали в среднем на 31%:

  • бамперы (передний и задний) — на 34 и 32% соответственно;
  • передние фары — на 32%;
  • крылья — на 31%;
  • передние двери — на 30%;
  • капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%;
  • стекла — на 26%.

Каких иностранных запчастей не хватает Lada и КамАЗу. Инфографика
Бизнес

Среди марок автомобилей оригинальные запчасти сильнее всего выросли в цене для Ford (на 83%). Также на 48% подорожали комплектующие для Subaru, на 44% — для Mercedez-Benz, на 41% — для BMW, на 39% — для Audi, на 34% — для Mitsubishi, на 34% — для Renault, на 33% — для Volvo, на 31% — для Skoda.

Менее 30% составил рост цены на запчасти для Mazda (29%), Lada (27%), Volkswagen (26%), Nissan (25%), Kia (24%).

Роман Тимашов из «Автодом Алтуфьево» отметил, что на дефицит востребованной позиции рынок реагирует кратным ростом цены. По его словам, на некоторые позиции в определенное время цены превышали рекомендованные в шесть раз.

«Рост цен на запчасти в среднем на 30% привел к тому, что многие игроки рынка предлагают доплату за действующие полисы каско порядка 20–40%. Это позволяет сохранить объем страхового покрытия на прежнем уровне и избежать случаев, в которых клиент, даже не сильно повредивший дорогостоящую часть автомобиля, может столкнуться с тем, что его транспортное средство будет признано не подлежащим восстановлению», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
запчасти автомобильный рынок автодилер
Материалы по теме
Каких иностранных запчастей не хватает Lada и КамАЗу. Инфографика
Бизнес
Bosch приостановила производство запчастей для грузовиков в России
Бизнес
КамАЗ полностью перейдет на российские запчасти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter